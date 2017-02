Buen remate de La Lucha y El Triángulo en Soriano

Las cabañas La Lucha –de Echeverría– y El Triángulo –de Iraola– realizaron este miércoles su remate anual en el establecimiento La Lucha, en Soriano. Allí comercializaron 97 reproductores Corriedale a un precio promedio de US$ 505, informó Ruben Echeverría a El Observador.

La comercialización, que se realizó a cargo de los escritorios Otto Fernández y Coco Morales, concluyó con la comercialización de 85% de la oferta en pista, y luego se colocaron otros reproductores al concluir el remate.

El precio máximo de los planteleros fue US$ 1.150 y el promedio US$ 950; los de campo cotizaron a US$ 780 de máximo y US$ 457 de promedio. Las borregas PI promediaron US$ 192; las ovejas PI US$ 200; y las borregas y ovejas a US$ 110 de promedio.

La oferta se presentó en excelentes condiciones y los organizadores del remate opinaron que merecía precios algo superiores. También se observó una menor presencia de compradores respecto a otros años, algo que se viene observando en varios de los remates de esta zafra.

