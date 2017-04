Buena demanda por los Criollos de Dos Querencias

El concurso de domadores y remate organizado por la cabaña Dos Querencias, fue una de las actividades que más público convocó en la Expo Melilla. En el remate, que se desarrolló el sábado con la conducción del escritorio Zambrano & Cía, se obtuvieron los siguientes precios máximo, mínimo y promedio: 21 machos castrados US$ 2.835, US$ 630 y US$ 1.257; y una yegua preñada US$ 1.890.

El ganador de la Copa Dos Querencias, que se llevó un premio de US$ 2.000 y una pieza artesanal de Costumbres Uruguayas, fue Leonardo Hernández, que sumó 65,264 puntos con el ejemplar Aquerenciado Ladero, lote 16 del catálogo.

El segundo puesto, con un premio de US$ 1.000 y la pieza artesanal, fue para Willy Lucas, con 64,350 de nota, con el Criollo Aquerenciado Macaco, el lote 11.

El tercer puesto, con US$ 500 y la pieza artesanal de premios, lo logró Guzmán Campos, con 62,117 de nota, con el ejemplar Aquerenciado Charango, el lote 14.

Además, se distinguió al ganador, Aquerenciado Ladero, como "el mejor animal presentado", con Leonardo Hernández como domador.

