Cambio de gobierno dilata ingreso de carne ovina con hueso a EEUU

El cambio de gobierno en Estados Unidos puso en el freezer el proceso de revisión interno de ese país para el ingreso de la carne ovina con hueso de Uruguay. Como sucede cada vez que asume una nueva administración norteamericana, todas las decisiones que estaban en análisis o a punto de firmarse por el anterior gobierno pasan a un proceso de revisión por 60 días.





De esa manera el gobierno de Donald Trump puede analizar si seguir adelante o no con el proceso. En cualquier caso no se trata de una decisión pensada específicamente para Uruguay, sino para todos los países y todos los asuntos. Así fue que se conoció esta semana que quedaba detenido el ingreso de limones argentinos, que se había aprobado el 23 de diciembre pasado y debía efectivizarse el lunes pasado.





Fuentes del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) de Argentina informaron a Infobae que "oficialmente lo que se está haciendo por parte del gobierno de EEUU es una revisión de los acuerdos firmados por la administración de Barack Obama en los últimos meses, pero no es una medida en contra de Argentina ni exclusiva, sino que abarca a todos los países y productos involucrados en recientes convenios de carácter similar".





El trámite para el ingreso de la carne ovina con hueso al mercado estadounidense había sido sometido a una consulta pública, que finalizó en agosto pasado, pero aún no había sido firmada la autorización.





Cautela





El ministro interino de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Enzo Benech, declinó hacer declaraciones a El Observador sobre esta situación al argumentar que aguarda mayor información sobre este tema.





El director general de los Servicios Ganaderos, Francisco Muzio, dijo a El Observador que el trámite sobre el ingreso del cordero con hueso a EEUU es muy diferente a la situación planteada con los limones de Argentina, país al que se le extendió por otros 60 días la autorización para ingresar.





Muzio explicó que en el caso de Uruguay el período de consulta había finalizado hace varios meses. Sin embargo, omitió señalar que la autorización no había sido aprobada todavía por el gobierno de EEUU

.

En la misma línea, el delegado de Uruguay ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y asesor del Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL), Jorge Bonino, dijo a El País que la apertura del mercado de EEUU para la carne ovina uruguaya con hueso sólo depende de una decisión política. La fase técnica, así como la publicación de la norma preliminar y la contestación de los comentarios públicos, ya quedaron atrás.





Ahora habrá que aguardar 60 días para que culmine la revisión y la administración resuelva si hay algún cambio.





Si no hay cambios, lo primero que ingresará a EEUU serán los limones argentinos, que no pudieron hacerlo por una diferencia de tres días. Sin embargo, una fuente diplomática de EEUU aseguró que no se sabe en qué puesto de la lista de espera se encuentra.





Como se recordará, EEUU habilitó en el año 2013 el ingreso de la carne ovina uruguaya desosada y, en el mismo acto, el ministro de Ganadería, Tabaré Aguerre, presentó la solicitud para la carne ovina con hueso.