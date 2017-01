Canciones de protesTrump

Por Eduardo Espina, especial para El Observador

El arte de protesta ha existido desde siempre, pero encontró en el siglo XX su momento de mayor plenitud, seguramente por todas las expansiones de la libertad que hubo y por todos los regímenes políticos que las cercenaron y obligaron al espíritu humano a expresarse en forma artística buscando salvarse en el intento. El libro de poesía de mayor popularidad de la época moderna, y posiblemente de todos los tiempos, traducido a un centenar de idiomas, Veinte poemas de amor y una canción desesperada, de Pablo Neruda, es un himno de protesta contra una cantidad de cosas que impiden a los sentimientos del amor encontrar reciprocidad. Es un himno contra los estragos de la soledad, pero también en contra del olvido, pues el alma humana no se contenta con amar y tener luego que borrar y empezar de nuevo.

Sin embargo, donde mayor repercusión ha tenido el llamado "arte de protesta" es en la política, habiendo generado rubros de expresión artística nuevos, propios de la modernidad, como son la canción y la poesía que se escriben motivados por determinada situación histórica. Y tanto ha sido el impacto colectivo que en algunas circunstancias tuvieron expresiones de protesta artística, que escritores y cantantes han sufrido persecuciones, tortura, exilio, incluso la muerte, simplemente por haberse expresado contra las injusticias de turno. Sobran ejemplos al respecto, siendo uno de los más recordados la llamada "noche de los poetas asesinados". El 13 de agosto de 1952 trece poetas, escritores, músicos y actores fueron ejecutados en una prisión por el régimen soviético, por haber sido considerados "anti stalinistas".

Decenas de artistas "de protesta" fueron ejecutados por los regímenes comunistas de China y la Unión Soviética, durante las purgas ideológicas, mismos regímenes que fueron celebrados por la iluminada izquierda latinoamericana. Algún día esa historia debería ser escrita.

Tal vez porque el mundo atraviesa el periodo histórico con menos regímenes dictatoriales de todos los tiempos, es que el arte de protesta política carece del esplendor y la originalidad de décadas anteriores, principalmente las del 1960 y 1970. Las pocas canciones y poemas con relevancia estética que hoy se escriben en esa línea pasan desapercibidas y su escucha se circunscribe a un gueto de oyentes y lectores. Es un tipo de expresión artística que por largo tiempo ha estado condenada al desinterés o bien a la nostalgia, pues se asocia con épocas de mayor idealismo, en que la música popular, además de entretener, hacía pensar.

¿Cuántas canciones memorables se escribieron en contra de la guerra de Vietnam y del gobierno de Richard Nixon? Infinidad. Algunas son obras maestras:de The Beatles;Man de King Crimson;de Bob Dylan;de Bobby Vinton;de Barry McGuire;de Merle Haggard;de Credence Clearwater Revival;(War Is Over) de John Lennon;de Phil Ochs;de Martha & The Vandellas (primera cancion de protesta contra la Guerra de Vietnam editada por el sello Motown);de Cat Stevens;de The Moody Blues;de Jonathan Edwards;The Marmalade;de John Prine;de Marvin Gaye;de Joan Baez;de The Doors;de Yes, etc. (La lista daría para continuar en la próxima página).