"Cerati estuvo en la creación de Séptimo Día del Cirque du Soleil"

Desde el origen hasta el estreno del espectáculo Séptimo día, en el que el Cirque du Soleil se inspira en la música de la banda argentina Soda Stereo, pasaron tres años. Desde el inicio de ese recorrido, las cámaras acompañaron las reuniones, entrevistas, sesiones de estudio y ensayos que llevaron la idea al escenario, y se plasmaron en el documental de una hora de duración #SodaCirque, que hoy se emite nuevamente por HBO.





"Desde que empezamos en 2013 sabíamos que esto era histórico, entonces siempre registramos todo", contó Diego Sáenz, productor ejecutivo del espectáculo, en una conferencia telefónica en la que participó El Observador. Al principio fueron filmaciones realizadas con cámaras GoPro, pero a medida que comenzó a avanzar el proyecto, las grabaciones se profesionalizaron, y hace un año se decidió convertir ese material en un documental.

El filme funciona como complemento y prólogo del espectáculo, recientemente estrenado en Buenos Aires, mostrando lo que hay detrás de esta producción. "Es una historia de vida, es la historia de la familia de Gustavo Cerati", líder de Soda Stereo fallecido en 2014, señaló Sáenz, quien explicó además que se decidió mantener un relato cronológico para resaltar la evolución del proyecto, aunque por cuestiones de tiempo no se llegó a filmar el final del período de ensayos y el estreno del espectáculo, una de las intenciones originales del productor.





Tanto el documental como el proyecto Séptimo Día tuvieron como mayor adversidad el secretismo que involucra este tipo de iniciativa hasta el momento en el que se puede anunciar oficialmente. "Durante un año y medio no podíamos decir nada, porque el Cirque estaba presentando su espectáculo Kooza en América Latina y hasta que no terminara esa gira no se podía anunciar lo siguiente. Entonces, cuando le contábamos a la gente del equipo que estábamos preparando algo, pensaban que volvía a tocar la banda, no se imaginaban que se iba a hacer este espectáculo", dijo Sáenz.





Es que al comienzo el espectáculo parecía "una locura" porque hasta entonces el Cirque solo había realizado shows inspirados por la música de Elvis Presley, los Beatles y Michael Jackson. "Fue una aventura concretada, pero fue difícil ver en un principio a estos dos mundos juntos", dijo. En 2014, como preparación, se realizaron encuestas en Ciudad de México, Buenos Aires y Santiago de Chile en las que una de las preguntas era si se imaginaban a la compañía circense y a la banda juntas, y solo en México se respondió afirmativamente. Pero Sáenz señaló que a pesar de eso había "confianza" en el peso y la influencia de la banda.





"Gustavo (Cerati) estuvo presente en la creación de este proyecto, aunque nos habría gustado tenerlo con nosotros. Cada uno de nosotros lo extrañó de forma personal y particular, pero lo importante de todo esto era lo que pasaba con Charly (Alberti) y Zeta (Bosio)", los otros dos integrantes de la banda, dijo el productor del espectáculo, que trabajó con Cerati desde el disco 11 episodios sinfónicos (2001).





El documental se detiene en el momento en el que los dos miembros vivos de Soda Stereo van al estudio Unísono, propiedad de Cerati, y se dedican a repasar las viejas cintas de la banda. "Hay momentos en los que quedaba sola la voz de Gustavo, y para ellos que eran sus socios era muy fuerte".





El proceso de trabajo le permitió al productor del espectáculo aprender y conocer de primera mano "el profesionalismo, la dedicación absoluta y lo artistas que son los Soda Stereo de primera mano", además de descubrir anécdotas y repasar la historia del grupo. Las sesiones de escucha y remezcla mostradas en el documental llevaron a Alberti y Bosio a recordar por qué determinados sonidos estaban o no, además de que la buena memoria de Bosio y de Adrián Taverna, el sonidista y productor del trío argentino, rescató múltiples vivencias y detalles de la banda.





El documental muestra el proceso de creación conjunta entre el equipo de Soda Stereo y el del Cirque du Soleil, pero hay elementos que no se pudieron incluir. Uno de ellos fue la primera instancia del trabajo conjunto, que consistió en la selección de canciones. Las listas preparadas por ambos grupos fueron similares, incluyendo canciones que no se cuentan entre los éxitos más célebres de la banda, como Planta o Crema de estrellas, que según Sáenz "agregan a la obra".





La producción también involucró una charla con Giles Martin, hijo del legendario productor musical de los Beatles, George Martin, quien estuvo a cargo de la mezcla y adaptación de las canciones de esa banda británica para el show Love, que el Cirque du Soleil presenta desde 2006 en Las Vegas. "Él nos habló de cómo en estos shows, por primera vez, las canciones entran por los ojos, pero además, las mezclas no pueden ser muy diferentes a las de los temas originales, porque se pierde el vínculo emocional".



