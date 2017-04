Charly García acusó a Bruno Mars de plagio

uptown



"¿Cómo se llama el que me robó? ¡Me debe 3 millones de dólares!" dijo el argentino en una nota de la revista Billboard. "Te mandaría el riff, el bajo lo compuso Fernando Lupano, de hecho me robó dos partes", expresó. Y, según él, el "robo" fue aún más alevoso. "Me robó la ropa y la casa, porque yo vivía en Greenwich. ¡Y hasta los pasos de baile!", agregó García.





Fanky es uno de los temas más reconocidos del artista argentino, y fue incluido en el álbum Como conseguir chicas de 1989.





fanky





Las similitudes entre los dos temas no solo fueron puestas en evidencia únicamente por Charly García, ya que en 2015 un usuario de Youtube publicó una combinación de las dos canciones que muestran su parecido.





mashup