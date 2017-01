Chris Downey: el arquitecto sin vista pero con visión

Chris Downey era hasta el año 2008 un arquitecto 50 años que ejercía en San Francisco, en la oficina Michelle Kaufmann Designs, contando con más de 20 años de experiencia profesional.

A partir de una operación para remover un tumor cerebral que le dañó el nervio óptico, quedó ciego. Lejos de cambiar de rumbo o evaluar otras opciones, al mes volvió a su trabajo pero lo dejó para crear su propia oficina "Architecture for the blind", donde muestra cómo los diseños cuidadosos que mejoran su vida pueden realmente mejorar la vida de todos, videntes o no, y se transformó en referente internacional de arquitectura para minusválidos. Así, transformó su discapacidad en un don y cualidad diferencial: su firma ofrece consultoría a equipos de diseño, firmas de arquitectos y organizaciones que buscan disponer de mejores entornos para quienes enfrentan alguna carencia visual.

Como parte de su campaña #ILookUp para crear conciencia sobre la importancia de la profesión de la arquitectura, la AIA ha producido un documental sobre este pionero del diseño para ciegos y personas con discapacidades visuales. 'An Architect's Story' echa un vistazo a su vida y obra junto a uno de sus estudiantes, Sana Jahani, explica lo que los arquitectos pueden ofrecer al mundo – y lo que la campaña #ILookUp significa para un arquitecto "sin vista, pero no sin visión".

Da charlas por el mundo y un muy buen ejemplo es esta en Ted Talks "Diseñar con los ciegos en mente".

¿En qué se entrenó? ¿Cómo comenzó redefinir su oficio y las herramientas que necesitaba para lograr sus objetivos? Él lo resume en cinco pasos o elementos claves que se propuso dominar: seguridad, orientación y movilidad; tecnología, habilidades de vida y aprendizaje del sistema braille.

Downey explica que todas las cosas que se toman por sentado, son un reto cuando se pierde la vista. Aunque está consciente de que no todo se puede hacer, se queda con la expresión de que "hay muchas cosas se que pueden, todo es posible". Cuando desaparece la vista, argumenta, todo lo que es poco importante se convierte en lo más importante. Se refiere de manera particular a los sentidos. "Se dice que el 80% de la experiencia de un arquitecto es visual, y el otro 20% es para el resto de los sentidos", comentó.





arquitecto ciego



"Se necesita de mucha paciencia, y más cuando estás en un lugar y preguntan dónde queda algo, y simplemente te responden: hacia la derecha, hacia la izquierda", manifiesta Downey , quien resalta también que en Estados Unidos existe un diseño arquitectónico para facilitar la movilidad. Es el sistema Ada, que proporciona espacios y formas adecuadas para garantizar el desplazamiento con bastón de un no vidente.

Una referencia que en su opinión ilustra lo mucho que se puede hacer es el Kimball Art Museum, una edificación diseñada por el arquitecto Louis Khan cuando estaba un proceso avanzado de ceguera.





Como consultor a una variedad de organizaciones que sirven para avanzar en el acceso universal, Downey ha jugado un papel integral en el desarrollo e integración de las nuevas tecnologías no invasivas de diseñados para ayudar a los ciegos. Está asesorando a la oficina central de "LightHouse for the Blind and Visually Impaired" en San Francisco, y colaborando con Ingenieros acústicos para diseñar espacios sonoros útiles para los que se orientan mediante el sonido. También participa como arquitecto consultor en el proyecto del Centro de Rehabilitación para Ciegos, del Departamento de Veteranos del Gobierno de Estados Unidos,en Palo Alto, California, que permite a los veteranos de guerra que perdieron la vista adaptarse a su nueva forma de vida: aprender a leer braille, a transportarse y a realizar sus actividades cotidianas.