Cine francés gratuito en un festival por internet

Como cineasta, el argentino Pablo Trapero –director de Carancho (2010) y más recientemente, El clan (2015)– afirmó haber sido influenciado desde pequeño por el cine francés y su larga historia. El enunciado lo hizo durante la presentación oficial de My French Film Festival, un certamen online que comenzó el 13 de enero y seguirá hasta el próximo 13 de febrero.





Trapero es el presidente del jurado en la edición actual del festival, cuyo objetivo es dar visibilidad a nuevos talentos dentro de la industria cinematográfica francesa.





En esta edición la grilla está confeccionada por 29 películas divididas en varias secciones. Coming of Age se centra en la transición de la niñez a la vida adulta en historias de comedia y dramáticas. Mientras que We Are Family se enfoca en los lazos familiares de los personajes, las películas de Love and Friendship exploran la amistad y el amor entre sus protagonistas. También se encuentra una selección de películas de terror y comedia menos convencionales bajo el nombre de Midnight Screenings.





Diez largometrajes y diez cortometrajes de la grilla estarán en competencia por una premiación decidida por Trapero y el resto del jurado, que incluye a los cineastas Bertrand Bonello (Saint Laurent, Nocturama) y Rebecca Zlotowski (Grand Central, Planetarium), el belga Fabrice du Weiz (Calvaire y Aleluya, ganadora de la edición del festival en 2016) y Shlomi Elkabetz, codirector de Gett.





Los largometrajes pueden verse de forma gratuita y solo requieren una suscripción a través de una cuenta de correo o perfiles en redes sociales como Facebook o Twitter.





La plataforma, disponible en español, exhibe las películas en su idioma original y en calidad de alta definición, además de ofrecer subtítulos en múltiples idiomas.





El novato La película dirigida y escrita por Rudi Rosenberg narra la primera semana de Benoit (Rephaël Ghrenassia) en un colegio nuevo, en el que debe afrontar a una pandilla de chicos populares. Para su suerte, un grupo de alumnos llamados los "idiotas" y Johanna (Johanna Lindstedt), una chica sueca, harán de su estadía en la institución una experiencia más agradable.





Bang Gang

El drama de la directora Eva Husson está protagonizado por los actores Marilyn Lima y Finnegan Oldfield y retrata a un grupo de jóvenes en sus fiestas sexuales.





Sin miedo

Una joven libanesa de 18 años llamada Lina (Manal Issa) llega a París para estudiar y encuentra allí la libertad que no conocía en su país de origen. El filme, dirigido por Danielle Arbid, está ambientado en la década de 1990.





1992 Ambientada en 1992, el cortometraje de Anthony Doncque se centra en la relación entre Martin –quien a sus 17 años se pasa sus días grabando con su cámara Hi8– y Dominique, el vigilante en su liceo.





El perjuicio La trama del largometraje se concentra en una comida familiar en la que Cédric (Thomas Blanchard) se entera de que su hermana espera un bebé y despierta en él un resentimiento. El filme es dirigido por Antoine Cuypers.





Margarita y Julien

Los actores Anaïs Demoustier y Jérémie Elkaïm interpretan a los personajes del título, dos hermanos que se aman tiernamente desde niños y que, una vez adultos, deben escapar de una sociedad en contra de su romance. Se trata de la quinta película de la directora Valérie Donzelli.

Ese sentimiento del verano

Tras la muerte de una conocida, Lawrence y Zoé (pareja y hermana de la joven respectivamente) comparten el dolor, la pena y el peso de la ausencia a través de tres veranos en Berlín, París y Nueva York. La película es dirigida por Mikhaël Hers y está protagonizada por Anders Danielsen Lie y Judith Chemla.





