¿Cómo les fue a las industrias este año?

Entre constantes reclamos por la pérdida de competitividad y los altos costos que pagan las empresas, la industria comenzó el año con un leve repunte en su producción, que creció 1,43% en el primer trimestre comparando con el mismo período del año anterior.

Es válido preguntarse si ese número que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE) alcanza para evaluar el desempeño de la industria. Sebastián Pérez, director de Estudios Económicos de la Cámara de Industrias , sostiene que no. "Que aumente la producción –afirma– no implica necesariamente que la rentabilidad no baje, o que no sea cada vez más trabajoso y riesgoso producir. Eso se está derramando en casi todos los sectores productivos".