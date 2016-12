Cómo optimizar la cartera de productos en empresas de bienes de consumo masivo

Cra. Carolina Estévez – Manager de Assurance de EY Uruguay

Fuente: "Can your portfolio of brands provide the answers you need? Five questions consumer products companies should consider to optimize their portfolios" EY Global

Las cambiantes necesidades de los consumidores, los mercados estancados, los costos volátiles y los nuevos competidores exigen una estrategia de cartera de productos que pueda proporcionar un crecimiento sostenido y rentable. Las empresas de productos de consumo tienen una cartera compleja que puede comprender decenas o incluso cientos de marcas. Algunas de estas marcas estarán funcionando bien, mientras que otras estarán arrastrando hacia abajo el rendimiento corporativo y los retornos de los accionistas. La asignación de recursos lejos de las marcas que no funcionan hacia los motores de crecimiento del mañana es un ejercicio vital.