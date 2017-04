Connectus Medical se expande con clínica de medicina privada

$450 es la cuota mínima mensual de Connectus Medicina Privada. Los honorarios médicos se abonarán con hasta 30% de descuento.

En el sistema mutual uruguayo o en Salud Pública, es difícil obtener fecha y hora para un médico especialista en menos de 72 horas. Además, en muchos centros, el tiempo que puede dedicar cada médico a su paciente no supera los 15 minutos. Connectus es una plataforma que nació como nexo entre centros de hemodiálisis y sus pacientes, y su cofundador y CEO, Javier Artigas , lo vive en carne propia, ya que por ser paciente nefrológico, acude a las consultas con asiduidad.En una charla con su médico internista, Fernando Ramos, comenzaron a pensar en ofrecer medicina preventiva. "La visión era exportar el modelo de negocios, y nos dimos cuenta que en Uruguay existía la necesidad, y podíamos ofrecer un servicio", contó Artigas. Desde ese momento, Artigas y Ramos se pusieron como meta reunir un equipo de profesionales médicos que atendieran "con calidez , visto desde el paciente", y se agendaran consultas en un plazo máximo de 72 horas. A ellos se sumó la médica internista Natalia Miranda, quienes juntaron a un grupo de 20 especialistas, desde el área cardiovascular y nefrológica, hasta deportología y tabaquismo, entre otras."A fines de mayo pensamos que estará todo pronto para la apertura de Connectus Medicina Privada, con el diferencial de que las consultas serán aproximadamente 50% más económicas que en otras clínicas similares", concisó el emprendedor.La clínica también está pensada para llegar al público del interior, en donde se dificulta aún más acceder a las consultas con especialistas. Para eso, un automóvil trasladará a los pacientes desde la terminal de ómnibus de Tres Cruces hasta la clínica, llevándolos de regreso una vez que finalice la consulta. "Es un plus para que el paciente no se pierda si no conoce mucho Montevideo y llegue rápido a la clínica", resumió Artigas.Una de las directoras de Connectus Medicina Privada, Natalia Miranda, adelantó que se lanzará una plataforma web para que los usuarios puedan hacer consultas sobre su salud, y una línea telefónica 24 horas, los siete días de la semana, para el mismo fin.El área de diseño de experiencias de viajes de pacientes renales es el fuerte de Connectus, afirmó Artigas. Eso los llevó a firmar un acuerdo con la clínica sueca Diaverum , con presencia en 35 ciudades europeas.Diaverum se encargará de ofrecer las diálisis, y la empresa de Artigas de diseñar la experiencia previa y posterior, para evitar el estrés y miedos que puede generarle a un paciente viajar a una ciudad que no conoce."Nuestra área de trabajo no está en lo médico, sino en cómo cumplir con los sueños de esos pacientes", precisó el emprendedor.Agregó que Connectus planifica experiencias de acuerdo a cada ciudad y necesidad del paciente. Visitas especificas a bodegas y tours por el Río Sena son algunas de las que se ofrecen en el exterior."Nuestro trabajo es inspirarlos, motivarlos, y que puedan viajar sin miedo. Algunos no salen muy lejos porque están esperando un transplante y así están durante años", dijo.Para eso, Connectus Medical recibió un subisidio de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación ANII ) destinado a incorporar tecnología en los procesos, y contratar a psicólogos y diseñadores.En diciembre de 2015, el co fundador de Airbnb Joe Gebbia, visitó la casa de Javier Artigas gracias a la anécdota que trascendió que la familia le salvó la vida a Hernan Casciari cuando estaba infartando.Gebbia, estando en la casa de Artigas, se contactó con una de las ejecutivas de su empresa que trabaja en la generación de comunidades. La mujer respondió con una propuesta de negocios con copia al emprendedor uruguayo: crear un espacio en Airbnb para que los pacientes renales o enfermeros reciban a pacientes renales, y se genere una comunidad.Ese acuerdo se concretó y a partir de ese momento, la startup comenzó a ofrecer paquetes de viajes.