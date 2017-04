Continúa desesperada búsqueda de sobrevivientes de avalancha

Dos días después de la catástrofe causada por el desborde de tres ríos en la capital del departamento sureño de Putumayo, muchos que lograron salvarse del "mar de lodo" se aglomeraban ayer en el hospital de Mocoa o frente al cementerio para saber algo sobre familiares perdidos.

Con el barro no totalmente seco, "sigue la labor de búsqueda para encontrar sobrevivientes; aún estamos dentro de la ventana de las 72 horas posteriores a un desastre así", dijo a AFP un portavoz de la Cruz Roja Colombiana. Algunos no encontraban consuelo tras perder a un ser querido; otros luchaban por sus vidas luego de tragar, respirar y hundirse en el lodo.

"Estaba muriendo por falta de aire, ¿qué hice?. Me metí el dedo a la boca, vomité harto barro, me seguí metiendo el dedo a la boca, vomité más barro. Estornudaba barro, todo era barro, hasta que pude volver a respirar otra vez", contó Carlos Acosta, en un refugio donde se recupera de decenas de cortadas y golpes.

Pero el dolor no es solo físico. La noche del viernes, este hombre de 25 años dormía con su hijo de tres años a su lado, cuando de pronto despertó porque el agua inundaba con fuerza su casa. "Alcancé a tomar a mi bebé del brazo, pero nos arrastró el agua y luego me golpearon mucho las piedras", contó. Quedó inconsciente y cuando volvió en sí, no había rastro del niño. El hombre se abrazó a un palo y salvó su vida. Pero el lodo se llevó al pequeño.