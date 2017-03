Controversia sobre eficiencia del Estado

Fuente:

La eficiencia o ineficiencia del Estado estuvo presente en los discursos de cierre de la 104ª Expo Durazno , realizada en la noche del sábado 4. "Vivimos un momento difícil, en un contexto internacional complicado, con precios de productos primarios inestables y un dólar con valor por debajo del año pasado, por lo que generamos menos ingresos, nuestros costos de producción en relación inversamente proporcionales a los ingresos, y con un retorno en servicios públicos cada vez más caro y de menor calidad", dijo en su discurso la presidenta de la Sociedad Rural de Durazno (SRD), Mabel Puig."Deberíamos estimular el emprendedurismo, facilitarle la vida al que asume riesgos y no colocarlo como el villano en una lógica de buenos contra malos", expresó.La dirigente señaló que mientras se gastan miles de dólares en una fiesta, millones en un avión, otros millones para rescatar una empresa que en unos meses estará en la misma situación, a los ciudadanos la plata no les alcanza y tienen que aportar más para sostener las ineficiencias del Estado."Estamos cansados de mantener un Estado en crecimiento constante; mientras que el sector privado hace enormes esfuerzos por mejorar la productividad, desde el sector público se gasta cada vez más para desarrollar las mismas tareas. Eso nos convierte en un país muy caro para vivir y para producir", dijo.Como es tradicional, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Tabaré Aguerre , fue el encargado de cerrar los discursos. Y le respondió a Puig."Como gobierno no desconozco que hay cosas para mejorar, siempre las hay, pero no comparto con Mabel el concepto del país estancado o detenido. Durazno fue uno de los departamentos donde hubo la mayor cantidad de transformaciones: silos, frigoríficos, industrias lácteas, empresas de transporte", señaló el jerarca.Luego recordó que cuando asumió como ministro el MGAP tenía 2.653 funcionarios y actualmente hay 1.865. Señaló además que en aquel entonces no estaba funcionando la trazabilidad, no estaban las políticas de suelos, ni las de agua. "Ese estado ineficiente tuvo además US$ 37 millones que fueron destinados a pequeños y medianos productores en temas vinculados a riego y manejo y mantenimiento del agua en los últimos siete años", subrayó.El ministro pidió disculpas por haber llegado tarde al acto. Explicó que estaba cosechando arroz y se le rompió la cosechadora.