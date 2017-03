Crean comité coordinador de inocuidad de alimentos

Se firmó este viernes un acuerdo entre varias instituciones por el cual quedó creado el Comité de Coordinación en Investigación en Inocuidad de los Alimentos (CCIIA), que cumplirá un relevante papel preservando ese aspecto en los productos de origen animal y vegetal, destinados a la exportación y el mercado interno.

No solo apunta a la prevención en esta materia, sino también a generar las capacidades para que ante cualquier problema que surja en un determinado mercado el país tenga una respuesta inmediata.

El acto fue encabezado por el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Tabaré Aguerre, y contó con la presencia de los titulares de las instituciones con las que el MGAP suscribió el acuerdo: el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), el Instituto Nacional de Carnes (INAC), el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) y la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII).

Uruguay es un proveedor de alimentos de altísima calidad reconocida en el mundo. El acceso a los mercados tiene un componente relacionado con la sanidad animal y vegetal, y otro componente vinculado a la inocuidad alimentaria, destacó el ministro Aguerre.

Se trata de que esos alimentos no estén contaminados, que no tengan residuos, que no tengan insectos o que tenga residuos con un límite máximo de tolerancia establecido en ámbitos de negociación internacional, explicó el titular del MGAP.

En esa dirección estarán trabajando los diferentes integrantes del comité, generando investigación nacional a través de los equipos técnicos que estarán coordinados.

