Créditos ventajosos a productores damnificados en San Carlos

Habrá montos de hasta US$ 100.000 para instituciones y hasta US$ 12.000 para productores

Los productores familiares de la zona rural afectada por el temporal en San Carlos, Maldonado, el pasado 23 de diciembre, recibirán créditos en condiciones ventajosas para utilizar en la restauración de sus explotaciones dañadas por la adversidad climática.

La información se generó en la reunión que tuvo lugar en la mañana de esta jornada en la Sociedad Rural de San Carlos con la presencia de autoridades encabezadas por el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) (i) Enzo Benech, funcionarios del MGAP y el titular del Instituto Nacional de la Leche (Inale), Ricardo de Izaguirre.

Productores hortícolas damnificados en zona de San Carlos recibirán créditos de hasta US$ 12.000



Según lo dispuesto a través de la Dirección General de la Granja (Digegra) se dispondrán de créditos de hasta US$ 12.000 para productores hortícolas, para predios con cultivos protegidos y frutícolas. Se entregarán moneda nacional con un interés del 18% al 24% anual y con un plazo para el pago de cinco años con uno de gracia.

Por su parte la Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR) otorgará a las instituciones hasta un monto de US$ 100.000 y hasta US$ 40.000 con recursos del Fondo Rotatorio de Inversión, dependiendo si son para capital de giro o fondo de inversión. Las instituciones lo harán llegar luego a sus productores con un máximo de US$ 5.000 y US$ 2.000 bajo el mismo concepto

Benech destacó el apoyo del MGAP en subsidiar los seguros con hasta un 80% de su valor, porque la asistencia que brinda el MGAP constituye una herramienta financiera y lo que se promueve es que no se brinden ayudas si no se incorporan las coberturas de riesgos.

(Producción Gustavo Juñen)

