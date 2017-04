Criollos de Las Piedritas promediaron US$ 3.554

Fuente:

El denominado Remate Único, que realizó cabaña Las Piedritas el sábado 1º en el local Cecade, concluyó con la comercialización de 27 productos a un precio promedio que se ubicó en US$ 3.554. Participaron como invitadas las cabañas Dos Querencias y Corral de Piedra.Remató MegaAgro , con la administración y financiación a cargo de banco Itaú y con transmisión en vivo por Campo TV. La oferta se destacaba por estar integrada de caballos buenos, con interesantes sangres y muy buena morfología, pero fundamentalmente por ser mansos de andar, recomendados para toda la familia y en especial para niños.Los precios máximo, mínimo y promedio de cada categoría fueron los siguientes: 21 yeguas de andar US$ 5.565, US$ 2.520 y US$ 3.795; tres yeguas de cría US$ 2.100, US$ 1.050 y US$ 1.505; y tres potrancas US$ 4.830, US$ 2.520 y US$ 3.920.