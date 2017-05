Cuáles son los bienes de Eugenio Figueredo

Edificios One de Punta del Este

One es una cadena de edificios ubicados en Punta del Este, Maldonado, en la que Eugenio Figueredo también tiene acciones a través de la sociedad panameña Corfield Management Inc, que tiene tres directores, una la esposa del exdirigente de Conmebol . Figueredo participa en esa sociedad panameña con 23,11% del capital accionario. En 2014, Corfield Management pasó a ser prominente comprador de tres apartamentos del edificio One II, por un total de US$ 624.800. Uno de esos apartamentos fue comprado por US$ 172.800, el otro por US$ 220.000 y el tercero a un precio de US$ 232.000. A su vez, Corfield Management tiene 15,303% del capital de la sociedad uruguaya Felevai, que adquirió tres padrones en el barrio Lobos de Punta del Este para edificar las tres torres que conforman la cadena One en ese balneario. El primer padrón fue adquirido a US$ 2.160.000 y los dos restantes a US$ 3.200.000 en total.