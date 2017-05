Cualit: puntaesteños con una mirada de alcance global

“Vamos a continuar el proceso de expansión a nivel regional y con foco en el mercado estadounidense”. Martín Pérez, CEO de Cualit.

Hace cinco años, en Punta del Este, los hermanos Martín y Federico Pérez crearon Cualit como un emprendimiento enfocado en el desarrollo de tecnologías de la información (IT). Hoy se definen como una agencia digital que enfoca su trabajo en proyectos de innovación en tecnología, arte, comunicación, diseño y marketing digital. Cuentan con oficinas en Argentina y Estados Unidos, donde aterrizaron hace un año.Operar desde el interior nunca fue visto por estos ingenieros como un obstáculo, sino como una oportunidad. "Hace que tengamos que esforzarnos para una demanda global sumamente exigente", explicó Martín Pérez, que se desempeña como CEO de la empresa. Arrancaron, como contó Pérez, "de menos a más", con pequeños proyectos que trajeron consigo más proyectos, hasta que "hubo un momento donde el volumen de proyectos fue demandando un crecimiento natural", agregó.Las buenas referencias de su trabajo y explotar su red de contactos fueron un factor clave para su crecimiento. "Abarcamos un primer círculo. Luego esas experiencias comenzaron a ser referencias para otros círculos desconocidos", apuntó el emprendedor.Cualit ha venido siendo financiado en un 100% por sus fundadores. En un momento, se presentaron a una incubadora, no quedaron seleccionados, y decidieron reinvertir gran parte de las ganancias.Sus servicios se fueron incorporando a partir de las necesidades de sus clientes y la apuesta a crecer del emprendimiento. "Nuestra gran ventaja y diferencia de otras propuestas está en ser un único proveedor que brinda todos estos servicios de manera integral", indicó el CEO.Al tiempo de crear Cualit, Martín Pérez decidió dejar el trabajo fijo para emprender a tiempo completo. Federico Pérez, por su parte, estaba finalizando la carrera. "En ese momento conversamos y llegamos a la conclusión de que si no lo hacíamos en ese momento no lo hacíamos nunca más, sin dudas fue arriesgado", contó el CEO.Su cartera de clientes se compone de empresas y emprendimientos locales y multinacionales de diversos rubros. Algunas locales son Geocom, Accesofácil, Sanatorio Mautone y Gpsgay. De las multinacionales, señalan como caso de éxito su trabajo para la consultora Herrmann International, a la que brindan servicios de desarrollo e innovación que permiten aplicar de manera práctica su metodología patentada, para ayudar a equipos y organizaciones a alcanzar su máximo potencial.Su más reciente trabajo a nivel global es una campaña de marketing digital "multicanal" para el videojuego de carrera de autos FlatOut , disponible tanto para Pc como para Xbox y Playstation.Para una campaña, Cualit puede trabajar simultáneamente en el diseño gráfico, producción de videos, website, sitios de e-commerce, a aplicaciones móviles y hasta videojuegos.El equipo cuenta con un área de animación, diseñadores gráficos, desarrollo de IT, videojuegos y un equipo de expertos en machine learning.Varios de los clientes de Cualit son del sector retail, donde los emprendedores detectaron que había la necesidad de facturar en línea. Fue así que surgió Factura Simple, un software que permite facturar a través de una aplicación para móviles. La app es utilizada por sus clientes y también por Cualit, pero puede ser comprada por cualquier persona a través de internet. El plan de compra es mensual y su costo para el plan de facturación electrónica es de aproximadamente US$ 10.