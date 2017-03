Cuando el Estado Islámico se convierte en una amenaza local

En un mundo global, ningún estado escapa a la amenaza del terrorismo. Esa frase tan usada por políticos y académicos llevó a que el director ejecutivo del Comité contra el Terrorismo de Naciones Unidas, Jean Paul Laborde, hiciera una visita de dos días a Uruguay en el marco de una gira por la región.

El diplomático entiende que la principal amenaza terrorista que hoy enfrenta Uruguay está en el nexo con el narcotráfico y el crimen organizado. En un momento en el que el Estado Islámico comienza a perder fuentes de financiación, Laborde cree que países como Uruguay deben estar blindados para no ser un territorio fértil para tales propósitos. De ese y otro temas Laborde habló con El Observador antes de partir a Paraguay y Argentina.

¿Qué evaluación hace de las medidas antiterroristas que está tomando Uruguay?





Uruguay ha trabajado en tres leyes. La primera es la ley integral de lucha contra el terrorismo, la segunda es una norma que apunta a combatir la financiación del terrorismo y la tercera es sobre coordinación en inteligencia.





Para una visión más global creo que es importante subrayar que probablemente Uruguay es uno de los países más avanzados de la región, sobre todo en materia legislativa cuando se aprueben todas las leyes en los próximos meses. Y también hay una visión política en cuanto a la necesidad de prevenir la financiación del terrorismo.





La estrategia nacional también está avanzada y en completo acuerdo con las recomendaciones del Comité Antiterrorista (de la ONU). Entonces creo que aquí la situación está muy avanzada y los tres poderes del Estado expresan una voluntad muy clara en esta materia.





¿Cuál es la principal amenaza terrorista para Uruguay?





El nexo del terrorismo y del crimen organizado es probablemente la amenaza más importante aquí y ahora. Con la reducción del territorio de Daesh (en referencia al Estado Islámico) y la fragmentación del grupo, el riesgo de los ataques terroristas es más grande que antes.





Ellos están viendo cómo hacer para tener más recursos financieros. Y para obtener esos recursos es más tranquilo aquí. Por ejemplo, para tener esos recursos escondidos. Y esa es la razón por la que es necesario tener una posición muy alertada sobre las amenazas de la financiación al terrorismo.





¿Un país como Uruguay tiene motivos para temer un ataque terrorista ideado por el Estado Islámico?





No. La amenaza del Daesh para Uruguay es la conexión con el crimen organizado y del financiamiento del terrorismo acá. No podemos decir que no exista una amenaza (de actos terroristas) en Uruguay. Pero el principal problema para un país con tres millones de personas es la financiación del terrorismo.

¿Se ha detectado que aquí se esté financiando al terrorismo?





No, por el momento no hemos detectado eso.





¿Y en América Latina?





Sí, en América Latina sí. En Argentina y Paraguay la amenaza es idéntica a la de Uruguay y por estoy haciendo esta gira por la región. Además hemos identificado combatientes extranjeros de varios países de la región.





¿Cómo posiciona a Uruguay en latinoamérica en este tema?





Uruguay es el país más protegido. La población no es grande y el territorio es más fácil de controlar. Si a eso se le suma toda la actualización normativa hace que el país esté bien preparado.





¿Hay algún aspecto que entienda que Uruguay deba mejorar en su estrategia?





Hay un punto interesante respecto a la identificación o control precoz de los pasajeros a través de documentos biométricos. Hay un grado de avance importante aquí en el aeropuerto (de Carrasco) pero es necesario continuar las acciones a todos los puntos de ingreso o salida.

¿Cómo valora que es la cooperación a nivel internacional en este tema?





Es necesario tener una cooperación internacional más alta que ahora. Por ejemplo, la cooperación entre Uruguay y Argentina –con las nuevas autoridades argentinas– es buena. Pero es necesario ensanchar esa cooperación a nivel mundial en materia de inteligencia, en materia penal y extradición. Y hacer todas estas cosas de manera más rápida. Ese es el desafío que hoy tenemos en la lucha contra el terrorismo.





¿Cuáles son los obstáculos para elevar esa cooperación?





Hay una cooperación baja a nivel interno entre las agencias de inteligencia, que no es el caso aquí. El segundo aspecto es en materia legislativa: no podemos cooperar si no hay compatibilidad legislativa. Nosotros insistimos mucho sobre la internalización de los convenios de la ONU y los protocolos. Por ejemplo, es fundamental la cooperación para la identificación de las personas que se movilizan y hay muchos países que no tienen ni siquiera la posibilidad técnica de hacerlo.