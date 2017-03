De 506 alumnos solo 11 salvaron un examen filtro en Ingeniería

El consejo de la Facultad de Ingeniería discutía ayer - al cierre de esta edición- sobre la posibilidad de habilitar un período de examen extraordinario para la asignatura Cálculo 1, que se cursa en primer año de la carrera. El debate responde a un reclamo del Centro de Estudiantes de Ingeniería (CEI), luego de que el pasado 21 de febrero 506 jóvenes rindieran el examen y solo 11 de ellos salvaran. A ese índice de aprobación se llegó luego de que los profesores resolvieran bajar el puntaje de aprobación de 60% a 50%. Si lo dejaban en 60% ninguno de los estudiantes hubiera aprobado la materia.

El examen y la posterior decisión de los profesores causó malestar entre los estudiantes, que entendieron que la evaluación estuvo "mal planteada porque excedía la dificultad del curso". A su vez, cuestionaron que se bajara el puntaje de aprobación porque "eso puede interpretarse como una baja en la calidad de la enseñanza", explicó a El Observador, Diego Pereira, encargado de la mesa del CEI. "No queremos reducir la exigencia, queremos que se evalúe según el curso", dijo.

En el período de exámenes de diciembre, se presentaron a rendir esta asignatura 517 alumnos y solo salvaron 24.

Históricamente, dentro de la Facultad de Ingeniería, Cálculo 1 ha actuado como una asignatura filtro, por su dificultad y porque es una materia vertebral para el resto de la carrera. Además, es previa de muchas otras materias. Pereira señaló que siempre tuvo una tasa de aprobación muy baja, aunque no supo precisar la cifra. No obstante, aclaró que este caso fue particular, ya que "los ejercicios escapaban a los contenidos dados en el curso". Incluso remarcó que uno de los ítems del examen no puedo ser resuelto por ninguno de los 506 estudiantes, dado que era "particularmente difícil".

Además, cuestionó la decisión de los profesores de cambiar la forma de evaluación, sin avisar previamente a los alumnos. "La gente tiene que saber con cuánto se salva un examen y con cuánto no", dijo. En este caso, los docentes cambiaron el método luego de tomado el examen.

El viernes 10, el CEI convocó una asamblea y allí se resolvió exigir que exista una nueva instancia de evaluación en marzo o abril para aquellos alumnos que hayan perdido el examen en febrero y que el resultado reciente no aparezca en la escolaridad.

Llegan mal preparados

El caso abrió en la interna de la facultad el debate sobre cuán preparados llegan los estudiantes desde Secundaria. Fuentes docentes de la Facultad de Ingeniería dijeron a El Observador que se trata de un hecho multicausal.

Se indicó que, por un lado, este año se está innovando en un nuevo mecanismo de examen para esta materia. Antes los estudiantes que no aprobaban los parciales durante el curso, tenían que recursar la materia. Sin embargo, a pedido de los estudiantes, este año se habilitó la posibilidad de que con malas calificaciones pudieran dar el examen libre. Esto provocó que muchos alumnos no llegaran en buenas condiciones al examen.

Se indicó que esto se suma a que los estudiantes vienen mal preparados de Secundaria y sin hábitos de estudio.

"Hoy los pibes en el liceo no dan casi exámenes. Antes nosotros para cada examen de liceo, estudiábamos siete y ocho horas por día. Ahora con suerte, para un examen de facultad te estudian cinco horas", dijo un profesor de la facultad que pidió anonimato.

Más allá de esto, reconoció que el examen que de Ingeniería que no pudo ser salvado por la mayoría de los estudiantes "fue muy duro" y los alumnos tuvieron "muy poco tiempo para resolver todos los ejercicios con ese nivel de complejidad".

Los estudiantes comparten la preocupación sobre la preparación con la que salen del liceo. De hecho, en la resolución de la asamblea señalan que "el nivel con el que egresamos de Secundaria no es siempre el que la facultad espera que tengamos".

Añaden que para muchos de ellos puede ser en facultad la primera vez que se enfrenten a un examen.

Pereira indicó que los estudiantes no quieren que se baje la calidad de la enseñanza en la facultad, pero advirtió que en las condiciones actuales la institución no está en condiciones de asegurar esto.

Al CEI le preocupa el bajo presupuesto otorgado a la Universidad de la República, que en Cálculo 1 redunda en baja cantidad de profesores por alumno y problemas de infraestructura.

