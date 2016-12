De todas partes vienen

El Marginal

Las opciones en español se multiplicaron en este 2016 con variadas opciones para el televidente uruguayo. Incluso, en al menos dos de las series seleccionadas hay artistas uruguayos involucrados. A continuación, algunas de aquellas a las que vale la pena darles una oportunidad.Si hay un rioplatense con experiencia televisiva, ese es el uruguayo Israel Adrián Caetano. El responsable de Tumberos, Disputas y de una de las pocas producciones nacionales en este sentido como lo es la muy recomendable Uruguayos Campeones, es el creador junto a Sebastián Ortega (sí, el hijo de Palito) de esta serie policial/criminal que se inscribe en el recorrido pero casi siempre recomendable subgénero de prisiones. En El Marginal, un ex policía (Juan Minujín) se infiltra en una prisión de alta seguridad con el objetivo de desbaratar a una banda de narcos y carceleros que operan en conjunto desde su interior. Por supuesto que las cosas se le ponen complicadas a nuestro protagonista desde casi que inmediato. La primera temporada de esta serie –que ganara el Gran Premio Internacional del Festival Series Manía de París– se encuentra disponible en Netflix. Ya se negocia también una segunda temporada.Otro caso similar al anterior –serie producida en Argentina que luego consigue su exhibición mediante Netflix– es este policial creado por Nacho Viale (nieto de Mirtha Legrand, como para seguir confirmando que en Argentina la TV es dinastía) junto a Diego Palacio, donde se nos cuenta la investigación tanto criminal como judicial, así como también el seguimiento que los medios hacen del caso, sobre la desaparición de una joven atrapada en una red de trata de personas. Su primera temporada se desarrolla a lo largo de 13 capítulos, protagonizados por Luciano Cáceres, Juana Viale (hermana del creador y productor) y Esteban Lamothe. Estocolmo fue pionera en la cadena digital, ya que fue la primera serie argentina elegida por Netflix para su plataforma.También el rubro miniserie está contemplado en esta selección. La biografía ficcionalizada del Papa Francisco –nacido como Jorge Bergoglio– es otra de las buenas ofertas que se puede ver en Netflix. Con un inspiradísimo (como siempre) Rodrigo de la Serna en el papel principal, esta producción de cuatro episodios escrita y dirigida por Daniele Luchetti estrenó en la cadena el pasado 16 de diciembre. La historia comienza con la juventud de Bergoglio en el barrio porteño de Flores, luego retrata su vida durante la última dictadura militar y culmina con su asunción como el Sumo Pontífice de la Iglesia Católica.¿Y qué pasa si no tengo Netflix? Pues que las opciones son bastante limitadas, pero al menos en TNU este pasado año se exhibió esta maravillosa serie española, creada por Javier y Pablo Olivares, donde se nos cuenta que desde mucho tiempo atrás funciona en España un curioso ministerio público encargado de controlar, vigilar y regular la historia. Así, entrando por alguna de sus miles de puertas, la Patrulla integrada por Julián (Rodolfo Sancho), un enfermero del siglo XXI, Amelia (Aura Garrido), una intelectual de 1880 y Alonso de Entrerríos (Nacho Fresneda), un soldado del tercio español que tomara Flandes, va cumpliendo diferentes misiones a medida que la historia avanza y mantienen a la Historia (así, con mayúscula) dentro de su cauce. TNU exhibió la primera temporada y es de esperar haga lo propio con la segunda en este 2017. Ya en España se produce la tercera y es esperada con ansias por sus fans (autodenomicados "ministéricos").Y cerramos con el trabajo de otro uruguayo, aunque para Brasil. César Charlone –ganador del Oscar por su fotografía en Ciudad de Dios y director de, entre otras, El baño del Papa– es el creador y director responsable de esta entretenida distopía, en la que se retoman conceptos de ciencia ficción tan caros a Fuga en el Siglo XXIII o Los Juegos del hambre; en esta serie sólo un 3% de la población accede a una vida de lujos y placeres, mientras el 97% restante se condena a la miseria para siempre. Para acceder a ese porcentaje, toda persona participa del "Proceso" al momento de cumplir 20 años, una serie de pruebas eliminatorias que permiten (o no) el pasaje al otro lado: una paradísiaca isla en alta mar. Con un nivel de producción altísimo (nada a lo que la televisión brasilera no nos tenga acostumbrados) la serie de Charlone quizá no sea un dechado de originalidad pero si lo es de buena factura y divertimento. Es –junto al Ministerio del Tiempo– de las más adictivas aquí seleccionadas. Su primera temporada se encuentra también (cuando no) en Netflix.