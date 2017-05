Denuncian que el endeudamiento lechero ronda los US$ 500 millones

Sin respuestas del MGAP ni del Parlamento



Instituciones que firman el comunicado:

Asociación de Productores de Leche de San José

Asociación de Queseros Artesanales de San José

Asociación Rural de San José

CARIPLAL

CALCAGRA

Cooperativa Agraria Mundo Azul

Intergremial de Productores de Leche

Sociedad de Productores de Leche de Rodríguez



En San José de Mayo, el día 3 de mayo de 2017 se reúnen las gremiales agropecuarias y lecheras de San José y resuelven acompañar y convocar a productores y asociados a la movilización organizada por los Productores de la cuenca lechera tradicional, que se realizará durante el Consejo de Ministros a efectuarse en Villa Cardal, cuna de la lechería.En el entendido de que el diálogo con las autoridades nacionales no ha dado los resultados esperados y esta incertidumbre no se puede prolongar, después de varias instancias tanto ante el Ministerio de Ganadería como en el Parlamento, sin obtener respuestas efectivas y considerando la situación apremiante que vive el sector agropecuario y en particular la lechería, que se ha ido agravando en los últimos tiempos con el cierre de tambos e industrias lácteas, los productores se ven obligados a manifestar su preocupación y en tal sentido han organizado esta movilización.La situación del sector, que ha esperado demasiado, se encuentra hoy con un endeudamiento de alrededor de US$ 500 millones, hecho que en la historia nunca se había dado.El sector, primer exportador en el pasado, hoy ha relegado ese puesto llegando al 50% de lo que se exportaba, con el agravante de una baja de brazos de los productores y de una caída importante de industrias lácteas con la pérdida de más de 700 de puestos de trabajo y la desaparición de más de 200 productores familiares.