Derecho: docentes sin contrato fijo amenazan con no dar clases

A casi tres semanas de iniciados los cursos, los estudiantes de las licenciaturas de Relaciones Laborales (RRLL) y Relaciones Internacionales (RRII)de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (Udelar) "están preocupados" por la incertidumbre que se ha apoderado de sus carreras.

Unos 15 profesores aproximadamente de estas licenciaturas sufrieron recorte salarial o no fueron contratados en las debidas condiciones, razón por la cual amenazan con dejar de dar clases. "Alguno de los profesores dicen que si no les pagan, no van a seguir dando clase", dijo a El Observador, el dirigente de la Federación de Estudiantes Universitarios (Feuu) y estudiantes de Relaciones Laborales, Marcio Mañana.

El dirigente gremial señaló que la razón de esta situación es la implementación del nuevo plan de estudios que este año comenzó a aplicarse en las carreras de Abogacía y Notariado, lo cual implica un mayor presupuesto. Para financiar estos cambios, el decanato decidió recurrir a recursos que estaban destinados a solventar las licenciaturas de RRLL y RRII.

Explicó que por esta razón, algunos docentes grado 3 están cobrando un salario equivalente a grado 2. Otros fueron contratados de manera transitoria por diez meses, lo que implica "una inferioridad de condiciones respecto a los profesores de Abogacía y Notariado".

A su vez, dos informes de la División de Contaduría de la facultad sobre la financiación de las licenciaturas –a los que tuvo acceso El Observador– señalan que ante la decisión del decanato de dar prioridad a la financiación de "la implementación de primer año del nuevo plan de estudios de Abogacía y Notariado, los fondos globales existentes serán destinados a tal fin" y, por lo tanto, no habría recursos para otros rubros.

La situación llevó incluso a que ayer dos profesores grados 5 y excoordinadores de las carreras de RRII y RRLL, Gustavo Arce y Juan Raso, respectivamente, enviaran una carta al decano Gonzalo Uriarte manifestándole su "preocupación". Señalan que las medidas de recorte adoptadas "significan fuertes restricciones a los derechos de los docentes", así como condiciones discriminatorias hacia los profesores de esta licenciaturas. Advierten que estas medidas fueron resueltas sin "una adecuada discusión en el seno del consejo" de la facultad y solicitan se incluya el tema en el orden del día.

Carreras deficitarias

Uriarte, afín al Partido Nacional y, por ende, a la Corriente Gremial Universitaria (CGU), reconoció la situación que atraviesan los profesores de las RRII y RRLL, pero indicó que esta no es producto de su gestión, sino de la anterior. En diálogo con El Observador, dijo que cuando asumió el decanato en 2014 tuvo "la explosión" de estas dos carreras que Arce y Raso habían creado sin financiación y tomando recursos de la disponibilidad global de Abogacía y Notariado.

Apuntó que, en aquel entonces, el déficit de estas dos licenciaturas equivalía a $ 1.700.000 y que gracias a acciones que se tomaron en su gestión se lo logró bajar a $ 300.000.

"Siempre fueron deficitarias", pero este año la situación se agravó porque se comenzó a aplicar el nuevo plan de estudios de Abogacía y Notariado, ajustada a la ordenanza de grado, algo en lo que la Facultad de Derecho estaba atrasado, señaló el decano. "Este nuevo plan obviamente requirió ajustes presupuestales y tuvimos que recortar tanto en Abogacía y Notariado como en las otras carreras", añadió.

No obstante, adelantó que la semana que viene convocará a los docentes afectados a una reunión ampliada para buscar una solución. Resaltó que esta situación es "transitoria" y se llegó a ella dado que de otra manera corría peligro el inicio de los cursos. "La opción era contratar a los profesores con estos recortes o no contratar", lo que hubiese generado que los cursos no se iniciaran. "Estamos distribuyendo los fondos que tenemos de la manera más equitativa posible", remató.

