Detienen a ocho sospechosos de planear nuevos atentados

Mientras el Estado Islámico (EI)reivindicó el atentado del miércoles en Londres, en el que hubo en total cinco muertos y 40 heridos y las autoridades identificaron al responsable, ocho personas fueron detenidas ayer jueves bajo sospecha de preparar posibles nuevos ataques."El autor del ataque frente al Parlamento británico en Londres es un soldado del EI" y su acción respondió al llamamiento a atacar "a los países de la coalición" internacional antiyihadista, indicó Amaq, la agencia de propaganda del EI.El atacante, identificado como Khalid Masood, de 52 años, fue condenado en el pasado por delitos comunes. "No era objeto de ninguna investigación en la actualidad", pero "tenía varias condenas por agresiones y delitos de desórdenes públicos", aunque no por actos de terrorismo, según la Policía. Su última condena databa de diciembre de 2003 por posesión de arma blanca.De 52 años, nacido en Kent, Masood –que fue abatido a tiros por la Policía tras el ataque– vivía en Birmingham, era profesor de inglés y padre de tres hijos. La cadena Sky informó que era converso al islam y que se le conocía por varios alias.En tanto, ocho personas fueron detenidas en Birmingham y en Londres, en el marco de una redada que se extendió a Brighton y Carmarthenshire, un condado en el sur de Gales.Los detenidos permanecían en custodia a última hora de la tarde "bajo la sospecha de preparar actos terroristas", dijo la policía en un comunicado.Los vecinos de un barrio de Birmingham reaccionaron con incredulidad a la gran operación policial relacionada con el atentado de Londres.Birmingham, asociada frecuentemente a medios islamistas, saltó a las primeras planas en 2016 cuando un tribunal británico condenó a dos hombres por darle dinero a Mohamed Abrini, sospechoso de los atentados de París y Bruselas, sabiendo que iba a servir para financiar ataquesA su vez, el vehículo que Masood usó para herir y matar a peatones en el puente de Wesminster fue alquilado en un establecimiento Enterprise de Solihull, en las afueras de Birimingham, dijo la empresa en un comunicado.El miércoles, Masood arrolló con su coche a los peatones antes de acuchillar a un policía que custodiaba el Parlamento y ser abatido, en un atentado de "una terrible violencia", en palabras de la reina Isabel II.Las cuatro víctimas, además del agresor, fueron el policía al que apuñaló, Keith Palmer, de 48 años; la británica de origen español Aysha Frade, de 43 años, profesora y madre de dos niñas; el turista estadounidense Kurt Cochran, de unos 50 años, y un hombre de 75 años que murió anoche a causa de las heridas.Mientras, el Parlamento volvió al trabajo ayer con un minuto de silencio, tras el cual la primera ministra británica, Theresa May, explicó que Masood había sido "investigado hace años en una ocasión por el Mi5 (servicio de inteligencia) por sospechas de violencia extremista"."No tenemos miedo", dijo May desafiante, al asegurar: "Nunca vacilaremos frente al terrorismo".Cientos de personas se reunieron al oscurecer en la céntrica plaza de Trafalgar para rendir homenaje a las víctimas encendiendo velas y entre medidas de seguridad que fueron reforzadas.El papa Francisco manifestó ayer jueves su "profunda tristeza" por el atentado en Londres y pidió "solidaridad" y "oraciones" para todos quienes fueron afectados por el ataque.Las fuerzas de seguridad belgas detuvieron ayer jueves a un conductor por circular a "gran velocidad" e intentar arrollar a peatones por la principal arteria comercial de Amberes, un día después de que cinco personas murieran en un ataque yihadista en Londres.El vehículo con matrícula francesa circulaba por la arteria comercial de Meir a "gran velocidad", "poniendo en peligro en varias ocasiones" a los peatones, indicó la fiscalía federal belga.El primer ministro, Charles Michel, evitó calificar los hechos de ataque, y habló de un "incidente sospechoso".La fiscalía belga identificó al detenido como Mohamed R, un hombre de 39 años, de nacionalidad francesa y residente en Francia, aunque una fuente policial aseguró que es un tunecino con tarjeta de residencia en Francia.El conductor "se dio a la fuga" cuando "militares intentaron interceptar el vehículo", antes de ser detenido "un poco más tarde" por "el equipo de intervención rápida de la policía de Amberes", indicó el ministerio público.En el maletero del vehículo las fuerzas de seguridad hallaron "armas blancas" y "un bidón" con un "producto todavía por determinar" en su interior, así como un fusil.