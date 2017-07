Diez mil gestos: la danza que no se repite y en la que cada secuencia es única

Por Roslyn Sulcas, The New York Times News Service

Diez mil gestos, 25 bailarines, una actuación de una hora. "¡Es una idea concisa!", dijo Boris Charmatz, el coreógrafo francés, quien estaba viendo un ensayo de su nueva obra desde la primera fila de asientos en la cavernosa y fría Mayfield Depot, una ex estación ferroviaria aquí.

"10000 Gestures", que es parte del Festival Internacional de Manchester, quizá sea una idea concisa, pero es extremadamente complicada. El concepto de Charmatz es que ningún gesto se repite jamás; y que cada secuencia es única.

"Tiene que ver con el ADN de lo que se supone es la danza, con las ideas comunes de patrón coreográfico, estilo, estructura", dijo Charmatz, quien habla rápidamente en un inglés fluido y con ligero acento. "Si uno no se repite, está desechando su material todo el tiempo. No se puede hacer una 'buena' coreografía así".

Charmatz, de 44 años de edad, parecía moderadamente complacido con la idea de no aspirar a la "buena" coreografía. "Elimina la presión", dijo en broma.

Pero su rigor y concentración fueron perfectamente evidentes mientras veía a los bailarines representar los primeros 10 minutos de la pieza. "No demasiado anecdótico, por favor", dijo a uno; "15 segundos es demasiado tiempo para esa secuencia", le comentó a otro. Solo cuando una bailarina corrió hacia la audiencia y se lanzó a su regazo como parte de su secuencia perdió su mirada intensa y rió.

"La idea de 'Levée' era que se basaba en gestos limitados, así que uno estaba dando vueltas constantemente a la secuencia, como una escultura vida que cambia de forma", dijo. "Pensé, ¿qué tal si se da un giro a eso, y presentamos una pieza donde ninguno de los bailarines repita jamás un gesto o haga lo mismo que los demás?"

¿Cómo se crean 10,000 gestos completamente diferentes? A lo largo de muchísimas horas trabajando en un grupo con varios temas, explicó Charmatz. Los temas incluyeron: "hacer nada", movimientos microscópicos (elevar la ceja, dar un capirotazo), violencia, erotismo, historia dancística, obscenidad, y política; incluso se incluye un gesto de "Brexit significa Brexit" hecho por Theresa May.

"Cada persona tiene una idea diferente sobre lo que pudiera ser un gesto erótico o uno violento", dijo Charmatz, "así que se tienen 25 variaciones sobre esas ideas sucediendo al unísono".

Todos los temas se dan en un orden específico y durante una cantidad de tiempo predeterminada, explicó, aunque el número de bailarines sobre el escenario y las agrupaciones que crean varían constantemente. Cuando se señaló que estructurar la obra a través de configuraciones cambiantes podría rayar en una buena coreografía, él rió. "Por supuesto que quiero que sea cautivador a la vista", dijo. "Estoy aportando todas mis habilidades, incluso las que no tengo, a esta pieza".

Un nombre importante en el mundo de la danza contemporánea europea, Charmatz nunca ha seguido un camino tradicional. Se hizo de un hombre cuando aún era bastante joven: en 1993, a los 19 años, coreografió "À Bras le Corps" con Dimitri Chamblas, un amigo del Conservatorio de Lyon, donde ambos se habían capacitado después de desertar de la escuela del Ballet de la Ópera de París para seguir más una orientación en la danza contemporánea. La sencillez, el aspecto físico y el ataque directo de "À Bras le Corps", interpretada en un ring de boxeo con los espectadores sentados en todos los costados, fue un sacudida benéfica en el mundo altamente teatralizado de la danza francesa de los 90.

Charmatz continuó en un sendero iconoclasta. No formó su propio ensamble ni aceptó encargos para compañías. Bailó con varias compañías y colaboró con otros coreógrafos mientras creaba relativamente pocas piezas, que a menudo eran más como obras de instalación que actuaciones dancísticas convencionales. De 2002 a 2004, dirigió una escuela nómada de 15 estudiantes; ha escrito un libro sobre la danza contemporánea y es coautor de otros dos.

Cuando fue designado, en 2009, para dirigir el Centro Coreográfico Nacional en Rennes, su primera decisión fue cambiar su nombre al Musée de la Danse. A diferencia de la mayoría de los coreógrafos que dirigen centros regionales en Francia, Charmatz no tiene una compañía permanente, y trabaja de un proyecto a otro. (Su periodo en Rennes termina en 2018.)

"Boris conjunta el movimiento y las ideas en el espacio en formas extraordinarias", dijo John McGrath, director del Festival Internacional de Manchester, quien añadió que le entusiasmaba hacer de la danza una parte cada vez más importante del evento bienal. "¿Cómo se manifiestan las ideas en el arte? La ambición de este trabajo, el más grande que haya hecho, y la ambición de la idea se sintió como algo que realmente podíamos abrazar".

La experiencia de crear "10000 Gestures" ha sido agotadora pero estimulante, dijo Chamblas, quien aún baila "À Bras le Corps" con Charmatz y está actuando en "10000 Gestures". Todo está coreográficamente fijo en su totalidad, y uno tiene que ser muy preciso, y cambiar de un parámetro a otro con extrema rapidez", dijo.

Hizo un rápido resumen: "Al principio de la pieza están los gestos de hacer nada, pero muy rápidamente, 25 de ellos; luego 15 movimientos de ir hacia atrás, luego 55 movimiento 'alocados', luego cinco posiciones de descanso. Todo eso en alrededor de un minuto".

Charmatz dijo que una primera decisión importante fue interpretar casi todo a alta velocidad. "Lo que es interesante es crear una tormenta, como copos de nieve que se acercan en la luz", dijo. "Es como si seguimos corriendo, la obra se mantendrá como un todo. O como la idea de que cuando la persona está muriendo, la vida pasa rápidamente frente a sus ojos. Juega también con la idea, que la gente siempre está repitiendo, de que la danza es efímera, que dos movimientos nunca son iguales".

La idea latente de la muerte, añadió, se sintió importante, y también la idea estar totalmente presente. Refiriéndose al reciente atentado suicida en un concierto de Ariana Grande, dijo: "Estamos en Manchester, con todo lo que sucedió aquí, así que he usado el Réquiem de Mozart en la pieza. Y no para ser demasiado político, pero es fácil sentir, especialmente en Francia, como uno no puede cambiar los problemas: migrantes, desempleo, Brexit. En cierta forma, esto es también sobre el seguir adelante. Cada momento dice 'ahora'".