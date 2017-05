Diputado propone ley sobre imágenes religiosas en la ciudad

El diputado del Partido Nacional Pablo Abdala presentó en el Parlamento un proyecto de ley para interpretar el artículo 5° de la Constitución, que habla de la manifestación pública de los distintos credos. "No debe confundirse neutralidad con abstencionismo: el estado es neutral porque no adopta una religión, pero ello no implica prescindencia o indiferencia ante el fenómeno religioso", dice el legislador en su exposición de motivos.

La iniciativa cuenta con tres artículos, donde se asegura que ese artículo 5° de la carta magna también refiere al uso regulado de los espacios públicos para manifestar credos. También indica que el Estado autorizará a las instituciones a usar esos espacios, ya sea de forma transitoria como permanente, "de acuerdo a los criterios de ordenamiento que resulten armónicos con el entorno y que garanticen la debida pluralidad y neutralidad del Estado frente al fenómeno religioso. Del mismo modo, mantiene el mecanismo para tramitar y aprobar la instalación de imágenes. "Las solicitudes correspondientes deberán ser consideradas y, en su caso, aprobadas por el gobierno departamental respectivo, a iniciativa del Intendente y por resolución de la Junta Departamental", dice el proyecto.

Abdala asegura que la "asepsia absoluta" del Estado frente a las expresiones religiosas y la libertad de los habitantes para profesarlas, no representa el "temperamento establecido en la ley fundamental". "Expresado en otros términos, el estado no sostiene ninguna religión pero las facilita a todas", agrega.

La propuesta responde al debate público surgido a partir de la negativa de la Junta Departamental de Montevideo, que con votos del Frente Amplio impidió la instalación de una imagen de la virgen María en la rambla del Buceo.

"La iniciativa que adjuntamos se sustenta en un concepto de laicidad positiva, que propicia la diversidad y el pluralismo en su mayor extensión, y en la idea de que el derecho humano a profesar una religión, lejos de quedar recluido en el ámbito de lo privado, imperiosamente debe manifestarse en el ámbito de lo público", concluye Abdala en su exposición de motivos.

