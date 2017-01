Director de Eventos de la IMM: concurso Reinas de Carnaval "perdió la magia"

La elección de las Reinas de Carnaval Llamadas y Samba de Montevideo se realizará el próximo martes 17, pero previo a la ceremonia el director de Eventos de la Intendencia, Gerardo Reyes, habló en Radio Carve sobre una necesidad de renovar y modernizar el concurso, en un momento en el que hay una escasa participación.





"Es una gran discusión filosófica y política que en algún momento hay que realmente darla y afrontarla: no hay participación en el evento de Reinas", afirmó. Reyes explicó que las participantes solían representar a los centros comunales, pero dada la escasa convocatoria se decidió ampliar la normativa para que se representara también a los municipios. Además, se aplicó un mínimo para cada centro y se permitió a las participantes anotarse en municipios diferentes a los de su barrio.





"Estamos perdiendo la identidad de lo que fue el evento. La identidad era elegir a la representante del barrio", dijo Reyes. "No hay participación. Realmente, perdió la magia de lo que era las Reinas". El año pasado se habían inscrito más de 40 personas y este año se llegó solo a 30.





El director afirmó que hay una necesidad de cambiar las políticas, cosa que comenzó el año pasado cuando se abogó por una mayor inclusión: se eliminó el límite de edad y se permitió la inscripción a personas trans y discapacitadas. En este sentido, Reyes confirmó que dos mujeres trans participarán este año del concurso.





Este año el Municipio C (que incluye desde Capurro a Larrañaga, de La Comercial a Aires Puros), decidió no presentarse al concurso. "Fue una decisión política", detalló Reyes. "Los alcaldes no están muy afines al evento, el mundo evolucionó. El objeto-mujer es lo que aparece ahí arriba, no aparece la referencia carnavalera".





Sumado a la baja convocatoria, Reyes afirmó que no hay una renovación en el concurso, ya que muchas de las participantes que se inscribieron un año terminan repitiendo al año siguiente. Además, el director recalcó la inversión de dinero que demanda este concurso: una cifra que ronda los $ 2 millones. "A nivel de gestión vemos que es un montón de dinero para nada. Se esta revaluando por todos lados el papel de las Reinas", concluyó.





La ceremonia

El martes el concurso continuará los homenajes por los 100 años de La Cumparsita, con un espectáculo temático. Esto además se verá en el carro alegórico que se verá en el desfile. Según detalló Reyes, se trata de un carro totalmente nuevo y de primer nivel, financiado con capitales públicos y privados y con un costo de U$S 20.000.

