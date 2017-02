Ecuador espera resultados con tensión y denuncias de fraude

'Huele mal'

La demora en los resultados de las elecciones presidenciales del domingo generan impaciencia entre los opositores ecuatorianos, conscientes de que un balotaje les daría más opciones para desbancar al correísmo tras diez años en el poder.En los últimos recuentos oficiales parciales, al cierre de esta edición, con más del 90% de los votos escrutados, el candidato oficialista de izquierda Lenín Moreno lleva la delantera con un 39,09%, mientras que el exbanquero de derecha Guillermo Lasso registra un 28,38%.Para ganar en primer turno, como lo hiciera el presidente saliente Rafael Correa en 2009 y 2013, se necesita un 40% de los votos válidos y una diferencia de diez puntos sobre el segundo.Moreno, quien en un principio se mostró seguro de que llegaría al porcentaje necesario, en entrevista con el diario El Comercio se dirigió a su contrincante en caso de ir a balotaje: "ahora somos usted y yo, señor Lasso". "Mi misión es derrotar a la candidatura que representa al pasado, lo más negativo de la historia del Ecuador ". Pero si hay segunda vuelta, prevista para el 2 de abril, "la vamos a ganar", añadió. Si obtiene la victoria, Moreno se convertirá en el primer ecuatoriano con discapacidad en asumir la presidencia, ya que sufre una paraplejia consecuencia de un disparo en un asalto en 1998.Pero los resultados definitivos de las presidenciales no llegarán hasta dentro "de tres días" por anomalías en actas de votación, según informó ayer el Consejo Nacional Electoral (CNE). Su presidente Juan Pablo Pozo llamó a los electores a "esperar los resultados oficiales en un ambiente de paz, pues existen márgenes estrechos para definir si hay segunda vuelta", cuando "efectivamente se está peleando voto a voto el que exista o no" el balotaje.Lasso reaccionó a este anuncio de la CNE: "Huele mal eso. ¿Cómo se van a demorar tres días por un 12 por ciento, cuando ayer en dos horas, o en media hora, ya tenían escrutados un 12 por ciento", dijo a sus simpatizantes en Guayaquil.En esta línea, ya desde la noche del domingo, a medida que el lento conteo oficial iba dibujando un escenario muy reñido, centenas de simpatizantes de Lasso permanencen frente a la sede del ente electoral en Quito, en una vigilia para exigir transparencia en el conteo y denunciar un eventual fraude, lo que fue desmentido por la autoridad electoral."Tiene que haber segunda vuelta. El que ganaría y le daría largo sería Lasso porque estamos cansados de Alianza País, que han robado lo del petróleo y la infinidad de impuestos que tenemos", expresó entre gritos Gonzalo Reyes, un empleado de 56 años. Militares y policías custodian el edificio del CNE, ubicado en el norte el Quito, donde se han registrado pequeños roces con los manifestantes. En tanto, también se registraron disturbios en las auferas de la CNE del Guayas (al norte de Guayaquil).Analistas advierten desde hace semanas que, aunque cuenta con una base sólida de apoyo del 30%, el correísmo está acusando el desgaste debido sobre todo a la delicada situación económica producto de la debacle en los precios del crudo y necesita imperiosamente una victoria en primera vuelta.En un balotaje, la oposición, encarnada por partidos de derecha y descontentos del correísmo, podría hacer frente común, a pesar de que llegó a estos comicios completamente dividida. El domingo, tras saberse sin posibilidades de acceder al balotaje, la exasambleísta Cynthia Viteri, tercera en los conteos con un 16,30%, pidió abiertamente el voto para Lasso y llamó a sus partidarios a defender "la segunda vuelta" en las calles."Hemos recibido el apoyo de algunas fuerzas políticas", declaró Lasso, que dijo que sus manos "están extendidas" y propuso "una mesa de gobernabilidad abierta a todos los sectores de la sociedad".Los resultados parciales de estas elecciones, en los que también se elige a 137 diputados y cinco parlamentarios andinos, aún no permiten confirmar si el correísmo mantendrá la mayoría de dos tercios en el Legislativo.El presidente Correa, consideró, por su parte, que será necesario "contar voto a voto" para saber si las elecciones se definen en una sola vuelta. En ese caso, Correa dijo a sus seguidores en Twitter que hay que prepararse para "una nueva victoria popular en abril", cuando se celebraría la eventual segunda ronda.El expresidente uruguayo José Mujica participa la misión electoral desplegada Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). Ayer los delegados de esta, junto con los de la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) llamaron a esperar en calma los resultados oficiales que ofrecerá el CNE sobre las elecciones.