El Aeropuerto de Carrasco todavía extraña a Pluna

Cuando en julio de 2012 el gobierno encabezado por José Mujica dijo "no va más" y decidió bajar del aire a la histórica Pluna, la noticia cayó como un balde de agua fría en el Aeropuerto de Carrasco . De un plumazo, el edificio proyectado por el arquitecto Rafael Viñoly e inaugurado por el presidente Tabaré Vázquez durante su primer mandato, perdió a su inquilino más importante.La ausencia se notó de manera inmediata. El Poder Ejecutivo anunció el cierre de la compañía el 5 de julio. Ese mes pasaron por la terminal aérea 27% menos de pasajeros que en igual periodo de un año antes, de acuerdo a lo señalado por el entonces ministro de Transporte, Enrique Pintado, en octubre de 2012 en diálogo con Radio El Espectador.A más de cuatro años de la desaparición de la aerolínea de bandera, ¿cómo está el tráfico en el aeropuerto más importante de Uruguay?Los números de 2016 son los mejores de los últimos años; pero aún así no se logró volver a las cifras –en cantidad de vuelos o de pasajeros– que se habían conseguido cuando Pluna seguía volando.Entre enero y noviembre de este año entraron a Carrasco 8.178 vuelos y salieron otros 8.142, un alza de 9,3% y 9%, respectivamente, frente a los mismos once meses de 2015, de acuerdo a datos de la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia).También creció la cantidad de pasajeros que pasaron por la terminal aérea: mientras que en ese periodo de 2015 llegaron al aeropuerto 761 mil personas, este año esa cifra trepó a 836 mil, lo que muestra un incremento de 9,9%. Por el lado de los pasajeros que dejaron el país a través de Carrasco, en tanto, pasaron de ser 776 mil a 868 mil, un aumento, en este caso, que llegó a 11,8%.Durante 2011 se produjo el récord de pasajeros desde la inauguración del nuevo aeropuerto, cuando el total de viajeros que transitó por el edificio fue de 2.180.029 pasajeros (la suma de los que aterrizaron y los que despegaron de la pista de Carrasco). De esta cantidad, 1.171.474 voló a través de Pluna.Frente al año pasado, también hubo un incremento en la cantidad de jugadores aéreos que operan en el país.Una de las recién llegadas fue Alas Uruguay.A fines de enero, el país vio cómo una nueva aerolínea empezaba a surcar sus cielos. La compañía nació de la mano de un grupo de extrabajadores de Pluna que quería conservar sus puestos de trabajo luego de la desaparición de la tradicional aerolínea de bandera.Para que Alas Uruguay pudiera comenzar a operar fueron vitales los US$ 15 millones que, a través del Fondo para el Desarrollo (Fondes), le otorgó el gobierno de José Mujica.Ya en su ceremonia de lanzamiento, el titular de Transporte, Víctor Rossi, hizo públicas las dudas que tenía respecto a la joven empresa. Enfrentará "un desafío que les va a imponer dificultades muy serias, porque entran con poco resto, con muy poco respaldo, a competir en un mercado donde nadie es chiquito y con una competencia muy agresiva", dijo el secretario de Estado en aquella oportunidad.Sobre fines de octubre, los directivos de la aerolínea anunciaron a la Dinacia la suspensión de las operaciones por 60 días.Este viernes El País informó acerca de una asamblea de trabajadores el próximo 29, donde la posibilidad de la quiebra estará arriba de la mesa.En este escenario de incertidumbre acerca del futuro de Alas Uruguay, asomó la cabeza otra compañía aérea, Azul. Se trata de la tercera aerolínea más importante de Brasil, y en las últimas semanas sus ejecutivos y diferentes jerarcas del gobierno uruguayo han mantenido al menos tres reuniones para discutir detalles del plan que la aerolínea tiene para el país.Azul busca hacer del aeropuerto de Carrasco un hub (centro de conexión), como lo fue Pluna en su última etapa.Fuentes del sector manejan que podría basar entre seis y ocho aviones en la terminal aérea de Carrasco, y que el objetivo de la compañía es atender desde Montevideo a una región de Latinoamérica a la que hoy no llega.El gobierno quiere que, si esta intención se vuelve una realidad, la aerolínea norteña contemple a la hora de armar su equipo local a los trabajadores que se desempeñaban en Alas Uruguay.El jueves el ministro Rossi dijo que 60 o 70 de ellos podrían pasar a engrosar las filas de la potencial operativa local de Azul.En estos once meses de 2016 Tam se coronó como la aerolínea que más personas trajo (159 mil) y llevó (168 mil) desde el Aeropuerto de Carrasco.En tanto, Lan aterrizó en la terminal a 114 mil personas, al tiempo que despegó de Montevideo con 124 mil pasajeros en esos mismos meses.A pesar de que, fusión mediante, ambas compañías pasaron a responder al nombre de Latam meses atrás, sus permisos y rutas están adjudicados por separado, motivo por el cual así aparecen en las estadísticas de la Dinacia.El tercer lugar se lo llevó la brasileña Gol. Entre enero y noviembre, 110 mil pasajeros llegaron a Montevideo a través de esta aerolínea, mientras que 112 mil despegaron de esta terminal aérea en aviones de la brasileña.Desde y hacia Carrasco hay vuelos que conectan a Montevideo con Buenos Aires, San Pablo, Santiago, Lima, Ciudad de Panamá, Río de Janeiro y Asunción, entre otros destinos.Dentro de los vuelos de larga distancia, en tanto, destacan Miami y Madrid, indicaron desde la terminal aérea.Al día de hoy aterrizan y despegan del Aeropuerto de Carrasco un total de 12 aerolíneas de pasajeros y otras tres de carga, de acuerdo a datos proporcionados desde la terminal aérea.Se entiende, asimismo, que hay condiciones para que más compañías lleguen al aeropuerto.El objetivo es "seguir trabajando en conjunto con las autoridades, con otros operadores, con los diferentes actores de la industria del turismo y los viajes" para convertirse en un hub regional, añadieron.En Carrasco –cuya concesión la tiene Puerta del Sur SA, del argentino Grupo Eurnekian– resaltan el incremento ininterrumpido en la cantidad de pasajeros que pasaron por el aeropuerto en los últimos cuatro años.En relación al aeropuerto puntaesteño de Laguna del Sauce –también bajo la concesión de Puerta del Sur– se estima que la próxima temporada registrará un crecimiento de alrededor de 20% en la cantidad de turistas respecto a la zafra de verano pasada.Entre enero y noviembre 55 mil pasajeros entraron a Laguna del Sauce, y otros 59 mil salieron de la terminal esteña, según datos de la Dinacia.. Por tierra llegaron más de la mitad (51%) de los visitantes que llegaron a Uruguay desde fuera de fronteras entre enero y noviembre de este año, según cifras del Ministerio de Turismo.. Por agua ingresaron a Uruguay tres de cada diez visitantes internacionales (30,5%).. Por aire lo hizo el 18% de los viajeros que arribaron al país.