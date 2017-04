El corto animado contra la destrucción de la creatividad de los niños

Copi y su hijo Paste protagonizan Alike, el corto de los españoles Daniel Martínez Lara y Rafa Cano Méndez. En ocho minutos, Alike se convierte en una crítica de los métodos que tiene el sistema de matar la creatividad innata de los niños, con las normas y obligaciones que se les imponen todos los días.

Copi y Paste son personajes que no representan ningún género o raza en particular. Viven en un ambiente que no representa ningún lugar en concreto. Mientras que Paste quiere jugar y observar a un violinista callejero, Copi corta su inspiración al darle la mochila con libros para ir a la escuela. A medida que la trama avanza y las acciones se van volviendo más monótonas, los personajes se vuelven cada vez más grises.

Alike ya acumula más de cinco millones de reproducciones en las plataformas Vimeo y YouTube, donde fue subido luego de estrenarse en varios festivales. Además, obtuvo el premio Goya al mejor cortometraje de animación en 2016.

El director Martínez Lara declaró a Verne que la motivación para realizar este proyecto surgió al convertirse en padre y plantearse si es conveniente seguir lo que impone la sociedad que deba hacerse con la educación de los niños.

"La educación infantil para niños menores de 7 años está excesivamente centrada en el currículum (lectura, escritura e inglés). Esos conocimientos son muy importantes, pero quizá a esa edad deberían estar aprendiendo a ser creativos, a cómo vivir en grupo y otros valores más necesarios que saber los números en inglés", dijo.

Y luego, agregó: "Creemos que se ha hecho viral porque cuestiona uno de los temas que, tras la crisis económica, todo el mundo ha empezado a replantearse, como su concepción del trabajo, la educación y la sanidad".

