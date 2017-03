El Día de la Mujer en cuatro videos

Aprovechando el Día Internacional de la Mujer, varias campañas que se viralizaron en redes sociales sobre las desigualdades de las que son objeto millones de mujeres en todo el mundo.

Distintos colectivos y organizaciones realizaron trabajos audiovisuales en los que buscan concientizar y pregonar por la igualdad de género en la sociedad.

Revisemos nuestras prácticas

Con la consigna #RevisemosNuestrasPrácticas, un spot impulsa a terminar con prácticas violentas habituales hacia las mujeres. En el video, varios hombres enumeran las cosas que ya no hacen: "Ya no pago por sexo", "Ya no le digo qué ropa se tiene que poner", "Ya no les digo cualquier cosa cuando pasan", son algunos de los ejemplos que recopila el spot.

La iniciativa no pertenece a ningún colectivo en particular, sino a un grupo de personas que tenían como único objetivo difundir un mensaje para reflexionar en esta jornada.



Colectivo Catalejo

Otro video realizado para esta jornada es el de Colectivo Catalejo, que recolectó frases en redes sociales que hablan del machismo, el feminismo y la violencia de género.

Onu mujeres Día de la Mujer

ONU Mujeres Uruguay publicó un video que pregona por la igualdad entre los hombres y las mujeres en todos los ámbitos.

Mes de la mujer

Por el mes de la mujer, IMPO se sumó a la campaña #NiUnaMenos con comunicadoras, políticas y mujeres de la cultura que enumeraron algunas de las desigualdades de las que son objeto las mujeres.

"Ganar menos que los varones", "hacer el 70% del trabajo no pago" o la falta de "protección real para los embarazos adolescentes" son algunas de las situaciones que se exponen en la campaña.

















