El día que el milagro llegó en forma de helicóptero

Primero fue el sonido de las hélices. Los dos helicópteros se acercaban a la montaña y con ellos la esperanza de vivir se materializaba en un vehículo de rescate. La escena, recreada en la película ¡Viven!, es tan potente como emotiva. Este jueves 22 de diciembre se cumplen 44 años del inicio del rescate de los sobrevivientes de la tragedia de los Andes.

El avión en el que viajaban los 45 pasajeros, mayormente jóvenes jugadores de rugby del Old Christians Club, se estrelló en la cordillera de los Andes el viernes 13 de octubre de 1972 contra el pico de una montaña. Algunos restos del fuselaje fueron a parar a una ladera, y fue allí donde los sobrevivientes se organizaron durante 72 días para combatir el miedo, el hambre, los 30 grados bajo cero, la incertidumbre y el dolor.

A 10 días del accidente las autoridades cesaron la búsqueda del grupo que se dirigía a Santiago para jugar un partido contra el Old Gragonians. Semanas después, al percibir que el rescate no llegaría y que no podrían resistir mucho tiempo más en esas condiciones extremas, en las que varios iban muriendo de a poco, Fernando Parrado y Roberto Canessa emprendieron una caminata con el objetivo de encontrarse con la civilización y pedir ayuda.

El 21 de diciembre de 1972 los dos expedicionarios, que caminaron durante 10 días por las nevadas montañas, se encontraban con un arriero que terminaría salvándoles la vida. Río de por medio, el hombre les lanzó un papel envuelto en una piedra preguntándoles qué les había sucedido. Según describe la web oficial Viven, Parrado devolvió el papel con la siguiente respuesta: "Vengo de un avión que cayó en las montañas. Soy uruguayo. Hace 10 días que estamos caminando. Tengo un amigo herido arriba. En el avión quedan 14 personas heridas. Tenemos que salir rápido de aquí y no sabemos cómo. No tenemos comida. Estamos débiles. ¿Cuándo nos van a buscar a arriba? Por favor, no podemos ni caminar. ¿Dónde estamos?".

Horas después llegaron otros jinetes a rescatarlos y darles alimento. Al otro día, dos helicópteros arribaron al lugar del accidente y, con Parrado a bordo de una de las aeronaves, se dirigieron a rescatar a los otros 14 sobrevivientes. El operativo se dio en dos tandas. En la primera rescataron a seis sobrevivientes. Al otro día, los helicópteros regresaron y transportaron a los otros ocho, que habían pasado la noche con tres rescatistas.

José Pedro Algorta, Roberto Canessa, Alfredo Delgado, Daniel Fernández, Roberto François, Roy Harley, José Luis Inciarte, Álvaro Mangino, Javier Methol, Carlos Páez Rodríguez, Fernando Parrado, Pedro Sabella, Adolfo Strauch, Eduardo Strauch, Antonio Vizintin y Gustavo Zerbino fueron los sobrevivientes de lo que se conoce como el milagro de los Andes.

