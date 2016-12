El Espectador baraja y da de nuevo para su programación 2017

La Mañana de El Espectador con él como conductor. La noticia tomó por sorpresa a quienes compartían el estudio en ese momento con él. Cinco minutos antes de terminar su programa número 500, el periodista Daniel Castro dijo ayer al aire que esa sería la última emisión decon él como conductor. La noticia tomó por sorpresa a quienes compartían el estudio en ese momento con él.





"Nada más lindo que ver caras de periodistas con la duda, que es la cara que debemos tener siempre. Debemos siempre dudar. Pero además los sorprendí, me encanta", dijo Castro cuando cerraba el programa a quienes en ese momento lo acompañaban: Victoria Rodríguez, Eleonora Navatta, Darío Klein y Claudio Romanoff.





"Sí, se termina este ciclo aquí en El Espectador", afirmó.





El equipo de su programa no se había enterado mucho antes. En los minutos previos a salir al aire a las 7 de la mañana, los integrantes de La Mañana recibieron un correo electrónico de Castro anunciando el fin de su ciclo, lo que inicialmente despertó incertidumbre respecto al futuro de los demás trabajadores.





La salida de Castro se terminó de acordar el fin de semana en diversas comunicaciones que Castro mantuvo con la dirección de la radio, un punto al que llegaron por diferencias entre ambas partes. Según supo El Observador, El Espectador pretendía acortar a dos horas el ciclo en lugar de las cuatro actuales, y que terminara a las 9 de la mañana. Eso incluía una renegociación del contrato y un recorte salarial.





Castro negó que se hubiera llegado a discutir un cambio de horario, pero sí habló de una posible reducción de sueldo. "Había una revisión del contrato y cuando se revisa un contrato se ponen a consideración todos los elementos que lo conforman, así que seguramente que eso en algún momento tenía que estar presente", dijo Castro a El Observador.





"No dejo la radio para irme inmediatamente a otra, tengo otros desafíos en el canal que me demandan más tiempo del que puedo ofrecer. El formato de la radio va rumbo a productos de TV y no guarda compatibilidad con mi trabajo en el canal", aseguró.





En su lugar irá el periodista Alfonso Lessa, que a partir de fin de año iba a dejar de trabajar en Canal 12 –donde ocupa el cargo de gerente de noticieros e integra Código País– por haber sido cesado de la empresa.





Manteniendo el nombre de La Mañana, estará de 7 a 9 acompañado por Mauricio Almada, conductor de Bandeja de entrada de 6 a 7 de la mañana. Almada hará ambos ciclos, informó El Espectador en un comunicado.





Más cambios

En tren de modificaciones, y en medio de un torbellino en el dial uruguayo, el programa Suena Tremendo pasará a ocupar las mañanas –de 9 a 12 horas– en lugar del horario que tenía desde sus inicios en 2011 –de 14 a 16.30–.





"Vamos a ir de 9 a 12 a partir de febrero. Una primera mañana en la que va a estar Mauricio (Almada) y se incorpora Alfonso Lessa", dijo Zas ayer en el programa.





Eso implicará un refuerzo en la parte periodística, dado el público de la radio en las mañanas, por lo que el coordinador de producción de En Perspectiva, Nicolás Batalla, pasará a Suena Tremendo, donde ya había trabajado años atrás. De todas formas, la esencia del programa no cambiará.





"Es Suena Tremendo pero de mañana", dijo Zas a El Observador.





Las mañanas radiales tendrán numerosos cambios en 2017 en las otras emisoras. Del Sol pasará a emitir el periodístico No Toquen Nada, con Joel Rosenberg y el personaje de Darwin Desbocatti, Océano tendrá a Gustaf por un lado y a Mariano López, Andrés Reyes y María José Borges, por otro.





Las cosas en su sitio. A eso se suma la fuerte competencia planteada por Sarandí en el horario de 9 a 12 con





Rompkbzas, dirigido por Daniel Figares. Ese programa, que hasta ahora iba de 11 a 14 horas, pasará a emitirse de 12 a 15. Luego, hasta las 17, irá El Show de Sonsol, con la conducción de Básquetbol de Primera, informó El Espectador. En las tardes de El Espectador irá el ciclo, dirigido por Daniel Figares. Ese programa, que hasta ahora iba de 11 a 14 horas, pasará a emitirse de 12 a 15. Luego, hasta las 17, irá, con la conducción de Alberto Sonsol , y de 17 a 18 se emitirá, informó El Espectador.





En las tardes, pero con una duración menor al tiempo que ocupará Sonsol, se emitió hasta el viernes el deportivo 13 a 0, dirigido por Ricardo Piñeyrúa.





Ahora ese programa será parte de la programación de Del Sol.





El que también pasará a esa FM es el equipo de Segunda Pelota, de Océano, que junto con No Toquen Nada tuvieron el viernes pasado su última emisión.

