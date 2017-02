El FA avanza para limitar costos de la publicidad electoral en TV

"El Frente Amplio quiere dar una clara señal al resto de que a partir de ahora la publicidad electoral va a estar sujeta a normas estrictas y garantizar la participación de todos", dijo a El Observador la senadora frenteamplista de Casa Grande, Constanza Moreira.

La regulación de la publicidad electoral fue incluida en la Ley de Servicios de Comunicación votada en diciembre de 2014 pero en 2016 la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional ese artículo por tres votos contra dos tras un reclamo del Partido Independiente.

El Frente Amplio avanza en una propuesta para limitar la publicidad electoral de los partidos políticos en televisión. Aunque no están definidos los términos, distintos sectores del oficialismo impulsan que los avisos en horarios centrales sean gratuitos y que, en caso de haber tarifas para otras horas del día, el costo sea igual para todos los partidos.El tema volvió esta semana a la agenda parlamentaria en la primera reunión anual de la comisión especial del Senado, conformada para tratar la financiación de los partidos políticos y la publicidad electoral."Discutimos seriamente eliminar la publicidad electoral privada o, en caso de no eliminarla, darle reglas que impliquen reducir costos e igualdad de costos para todos los partidos", agregó la legisladora que trabaja en el tema.El senador del MPP, José Mujica , está a favor de "eliminar la propaganda" en televisión, según declaraciones al semanario Búsqueda publicadas el 5 de enero.Según Mujica "el problema sustantivo" es el "enorme gasto que se lleva la propaganda en televisión" en la estructura del financiamiento de los partidos políticos.En diálogo con El Observador, el senador de la Lista 711, Marcos Otheguy, dijo que el sector del vicepresidente Raúl Sendic todavía no tiene posición pero coincidió con sus compañeros de bancada sobre la relevancia de limitar los espacios privados.El legislador explicó que en la izquierda hay distintas posiciones, que van desde eliminar la propaganda hasta una regulación de tarifas."Hay un planteo de que los espacios gratuitos sean los centrales, que se puedan contratar los laterales o secundarios, pero también está planteado que eso esté tarifado para evitar que existan, como pasó en las últimas elecciones, tarifas diferenciadas entre los distintos partidos políticos", sostuvo el senador de Compromiso frenteamplista.El partido liderado por el senador Pablo Mieres argumentó en su momento que el mecanismo de distribución de espacios perjudicaba a las fuerzas minoritarias.El artículo 143 de la ley definía un mecanismo de división por el cual el 20% del espacio disponible se repartía "en partes iguales" entre los partidos que participen de la elección y el 80% "en proporción directa a los votos obtenidos por cada lema en las elecciones nacionales inmediatamente anteriores".Sobre la denominada ley de medios, Constanza Moreira dijo que espera la pronta conformación del Consejo de Comunicación Audiovisual, el organismo de contralor creado por el texto. "Esperamos poder elegir el consejo el primer semestre de este año", afirmó.