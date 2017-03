El FA negocia los votos para indagar campañas electorales

Los partidos políticos buscarán esta semana ajustar las negociaciones con la idea de someter las investigadoras propuestas por cada uno a votación de la Cámara de Diputados entre el lunes o el martes de la semana que viene.

Aunque todavía sobrevuela la idea de acordar una moción complementaria entre oficialismo y oposición, la opción pierde peso y la bancada de Diputados del Frente Amplio encomendó ayer al coordinador del cuerpo, el diputado Jorge Pozzi, que inicie la negociación con dirigentes que están por fuera del Frente Amplio.Pozzi dijo a El Observador que hoy mismo iniciará los contactos.

Fuente:

El Frente Amplio comenzará hoy a negociar con los otros partidos políticos con representación en Diputados para lograr los votos que habiliten una comisión investigadora sobre el financiamiento de las campañas electorales desde 1984 en adelante.Por su parte, los colorados tienen comprometido el apoyo de los blancos, el Partido Independiente, la Unidad Popular y confían en lograr el voto del exfrenteamplista Gonzalo Mujica.Mujica, que el año pasado se fue de la bancada oficialista y dejó al Frente Amplio con 49 legisladores, dijo el sábado a El Observador que está dispuesto a votar las dos mociones.El Partido Colorado propuso una moción para formar una comisión investigadora sobre el Cambio Nelson junto con otras firmas como Fripur, la intermediaria para negocios con Venezuela, Aire Fresco, la agencia de publicidad La Diez, contratada por ANCAP, y la empresa de transporte Cutcsa, cuyo presidente, Juan Salgado, es asesor honorario del presidente de la República, Tabaré Vázquez.En tanto, el Frente Amplio presentó una segunda moción con el objetivo de crear una comisión "para suministrar datos con fines legislativos" que examine todas las empresas que sean planteadas desde 1984 a la fecha.El coordinador de la bancada del MPP, Carlos Reutor, dijo a El Observador que ayer los legisladores oficialistas planificaron la línea argumental para el debate. "Nosotros no solo queremos investigar sino también profundizar en el tema legislativo y ,si encontramos algo, va directo a la Justicia", dijo.En tanto, el diputado colorado Adrián Peña (Vamos Uruguay) informó a El Observador que su partido inició los contactos políticos y que ya cuentan con el apoyo de los nacionalistas, del Partido Independiente y de Unidad Popular."Hay que trabajar por el voto 50. Le he dado información a todo el que me la ha pedido. Creo que venimos bien rumbeados", dijo.El legislador colorado insistió en que la iniciativa del oficialismo no se trata de una comisión investigadora.Reutor fue consultado sobre el punto de vista de los colorados. "No nos oponemos a investigar. Que eso quede claro. Pero también queremos legislar", respondió.