El Frente evalúa rechazo oficial a la visita de diplomático norcoreano

Fuente:

El Frente Amplio evaluará la decisión del gobierno de negarle la visa a un diplomático de la República Democrática de Corea que había sido invitado por la fuerza política de izquierda.Fuentes de la coalición dijeron a El Observador que el asunto será analizado en la interna del FA -aún no se decidió en qué organismo- para conocer al detalle la resolución adoptada por la cancillería encabezada por Rodolfo Nin Novoa.En buena parte de la izquierda causó malestar la noticia de que, detrás de esa decisión del gobierno, se encuentra el canciller Nin Novoa quien en otras ocasiones ha protagonizado varios encontronazos con sectores del FA que le cuestionaron diversos asuntos vinculados con las relaciones exteriores.Sin embargo, el presidente del FA, Javier Miranda, le restó entidad al tema."Es absolutamente razonable que un partido pida para saludar al presidente del Frente Amplio. Si van a publicar esas noticias yo tego para darles titulares permanentes. Yo no le niego la recepción a nadie. En su momento recibiré a esas personas con mucho gusto", dijo Miranda a El Observador. Consultado acerca del hecho de que desde la cancillería se le había dicho que no a la visita del coreano, Miranda respondió: "eso es un asunto del Poder Ejecutivo".Este nuevo desencuentro empezó a gestarse cuando la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del FA invitó al país al embajador de Corea del Norte en Perú, Kim Hak Chol, ante la insistencia de un uruguayo radicado en aquella nación, dijo una fuente política a El Observador.El gobierno se enteró de lo que estaba sucediendo la semana pasada cuando el diplomático norcoreano hizo una solicitud de visa para ingresar al país. Pero el Ejecutivo decidió trancar la llegada del representante de Corea del Norte. El canciller Rodolfo Nin Novoa dio la orden de que se le negara la visa, precisó la fuente consultada. El gobierno entiende que la llegada del diplomático de la dinastía comunista norcoreana es absolutamente inoportuna en un momento en el que Uruguay no solo integra el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, sino que además volverá a asumir la presidencia de ese órgano en cinco semanas.Consultado por El Observador, el presidente de la comisión del FA, José Bayardi, explicó que la invitación se hizo luego de que Javier Miranda asumiera la presidencia del FA. Los diplomáticos de la embajada informaron a la comisión del FA que tenían interés de venir a saludar al presidente electo como representantes del Partido del Trabajo, por lo que pidieron ser invitados al país. Costumbre que, según Bayardi, es habitual de los partidos asiáticos.En su calidad de presidente de la comisión y con la anuencia de Miranda, Bayardi envió la invitación para llevar adelante ese saludo. Pero el encuentro no pudo concretarse ya que la cancillería uruguaya no autorizó las visas de los invitados.Para Bayardi, la visa no debería negarse a un ciudadano salvo que exista una sospecha previa. "Mi posición personal es que si hay un ciudadano de cualquier parte del mundo que quiere venir al Uruguay, salvo que pese sobre ese ciudadano alguna sospecha, no se debería negar", señaló. "El partido es el partido y procedió como estoy diciendo. Las consideraciones del gobierno las hace el gobierno y las responderá el canciller o el vicecanciller. Nosotros tomamos nota de la situación", sostuvo.Uruguay ha rechazado una y otra vez en el Consejo de Seguridad las pruebas nucleares realizadas por el gobierno de Kim Jong-un y votó varias resoluciones en ese sentido. De hecho, cuando Uruguay ingresó al organismo de seguridad colectiva en enero de 2016 con la presidencia de la mesa tuvo que afrontar de inmediato a una situación de escalada militar norcoreana, que continúa con su programa de ensayos balísticos.Para Estados Unidos, el programa nuclear de régimen de Kim Jong-un es una de las principales amenazas a escala regional y global. Corea del Norte se salió del tratado de no proliferación nuclear en 2003 y desde entonces alteró el orden en el Pacífico Sur.No es la primera vez que un representante del gobierno de ese país intenta llegar a Uruguay. A fines de mayo de 2015 la entonces presidenta del Frente Amplio, Mónica Xavier, y el diputado del Movimiento de Participación Popular, Jorge Meroni, recibieron al consejero político de la embajada norcoreana en Brasil.La delegación de Corea del Norte le solicitó en aquel momento al gobierno y la izquierda uruguaya para restablecer las relaciones diplomáticas que se interrumpieron durante la dictadura militar uruguaya, según se consigna en una nota de El País del día 4 de junio.El diputado Meroni opinó en ese momento que Uruguay debía retomar sus relaciones diplomáticas con Corea del Norte.