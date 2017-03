"El internet de las cosas va a tener importancia para los clientes"

Fuente:

Hace 21 años que Marcelo Bessio está vinculado al mundo de los electrodomésticos y la electrónica. Comenzó en una tienda de electrodomésticos familiar, hasta que tuvo la posibilidad de ingresar en 2007 a la nueva unidad de negocios que lanzó Multi Ahorro Supermercados –cadena adquirida por Ta-Ta en 2012–, enfocada en el Hogar, con la venta al público de electrodomésticos y artículos de electrónica.Su primer cargo fue el de gerente del local de Montevideo Shopping –en donde estuvo dos años– y después pasó a ser jefe de Compras en toda la cadena, hasta llegar a la gerencia general.Con 25 locales en Montevideo y el interior –11 independientes y 14 compartidos dentro de los supermercados Ta-Ta–, Multi Ahorro Hogar reabrió su local en el segundo nivel de Portones Shopping, con una propuesta que apunta a mejorar "la experiencia del usuario", según Bessio.El local tiene 400 metros cuadrados de exhibición de mercadería más 100 metros cuadrados de bodega, y está armado para que el cliente pueda interactuar con los productos que se exhiben, tanto con los artículos electrónicos como electrodomésticos.Sin embargo, el debe que Bessio encuentra y en lo que se están enfocando, es en el canal de e-commerce, una plataforma que la empresa apuesta a consolidar de aquí a dos años.A pesar de salir del rubro de supermercados, Multi Ahorro Hogar se posicionó bien en el mercado uruguayo, utilizando ese nombre y por eso se mantuvo. Si bien la mayoría de los locales ya llevan la bandera Ta-Ta, se tomó la decisión luego de hacer un estudio de mercado, de continuar con esa marca.La experiencia, la atención personalizada y que al ingresar en una tienda, puedan utilizar los productos, hacer demostraciones, y sentirse cerca de lo que después va a comprar.Sí. Lo que pasa con el e-commerce es que Uruguay es un país pequeño; en Montevideo se concentra la mayor parte de la población y lo que la gente hace es comprar el producto vía web, va a la tienda y lo retira allí. Eso es lo que prefiere el cliente uruguayo.Tenemos un pick up center, en donde el cliente puede comprar online y retirar en el local. Eso necesita un buen desarrollo de la plataforma, sobre todo a nivel de inventario de productos, ya que cuando el consumidor compra y va al lugar, debe encontrar el producto y que sea una compra satisfactoria. Estamos ajustando algunos temas de logística para abrir más pick up centers en el interior del país antes de fin de año.No es del todo rentable, pero a diferencia de otras partes del mundo, acá hay rapidez de entrega por las distancias que tenemos.Estamos mirando qué es lo que pasa en el mundo con el tema del e-commerce y qué es lo que están haciendo las grandes compañías especializadas, y nosotros tratamos de seguirlos. En función de eso, entendemos que es un negocio que da visibilidad y se necesita desarrollar, para pensar una buena comunicación con los clientes, un sitio que sea amigable y enriquezca al consumidor.No llega a pesar ni el 3% del total de la venta, y queremos llegar en 2019 al 9%. La realidad es que competimos con muchas plataformas, y a veces, con productos que se importan de forma directa en menores cantidades, que da otra velocidad de entrega.Entendemos que en poco tiempo vamos a estar muy bien posicionados en el e-commerce, que es algo que se necesita. Es una vidriera que debemos tener y estamos trabajando en eso.Es un negocio que hoy no está transitando por el mejor momento, que está "planchado", pero entendemos que ha llegado a un nivel de caída en donde ahora debería empezar a recuperar volúmenes de ventas.Uno de los factores que provocó esta caída es el valor del dólar y en lo que refiere a tecnología propiamente dicha, los productos no son tan diferentes de un año a otro –al menos en la electrónica– para que el cliente los vea atractivos.A corto plazo, lo que va a llegar es una tecnología con la que los productos de una casa van a interactuar entre sí, programando lo que se quiere hacer con ellos. Es lo que se conoce como el internet de las cosas, que va a comenzar a tener importancia para los clientes.Lo que estamos analizando es si cabe la posibilidad de tener tiendas especialistas dentro de Multi Ahorro Hogar, sobre todo en tecnología, en negocios de la telefonía celular, en la informática. Es una tendencia muy aceptada por los consumidores, enfocarse en un sector específico. Estamos pensando en poder desarrollarlo de forma más fina tanto para Montevideo como para el interior del país.