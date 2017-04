El MPP plantea debate sobre renta básica y jornada laboral

La reducción de la jornada laboral había sido planteada por Tabaré Vázquez durante la última campaña electoral y el MPP planteó en 2012 un primer debate sobre la renta básica.

En el Movimiento de Participación Popular ( MPP )están preocupados por la creciente automatización de distintos procesos industriales y laborales que empujan el incremento del desempleo. Por eso, la senadora del sector, Lucía Topolansky prepara un proyecto de Ley para fomentar la capacitación de trabajadores y planea introducir en el Frente Amplio y en la opinión pública el debate sobre la reducción de la jornada laboral y la implementación de una renta básica estatal para ciudadanos."Estoy trabajando en una propuesta que le quiero hacer al Parlamento sobre las transformaciones en el mundo del trabajo, la tecnología y la robotización de ese mundo, y cómo nos adaptamos sin perder fuentes de trabajo", dijo Topolansky a El Observador."Eso incluye la cuestión horaria, también una discusión en paralelo de la renta básica, y va a tener como consecuencia un proyecto de ley que estoy terminando de elaborar sobre algunas modificaciones al Inefop (Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional) para poder llegar a una formación permanente de todos los trabajadores en ejercicio registrados en el Banco de Previsión Social", agregó.La senadora quiere aplicar el proyecto con gradualidad en función de las posibilidades de cada sector laboral y su intención es empezar con aquellos trabajadores con peores ingresos.Según advirtió, la mayoría de los trabajadores recién toma los cursos cuando quedan sin trabajo. En ese sentido, argumentó que fomentar la capacitación permanente, sobre todo de esos empleados, sería una forma de favorecer su reinserción laboral en casos de despidos.Una idea primaria de la dirigente del MPP es que, por ejemplo, los empleados de una empresa tengan cuatro días de tareas en planta y un quinto día esté destinado a una jornada de capacitación.La senadora comenzó a elaborar su proyecto sobre el mes de febrero pero comentó que a medida que se entrevista con trabajadores, empresarios y jerarcas estatales involucrados en el tema le surgen nuevos "desafíos".Topolansky narró también que en el sector de la salud existen problemas en relación a la extensión del uso de las historias clínicas electrónicas.Si bien ese avance permite acceder al instante a información del usuario en cualquier centro asistencial, por otro lado eso recorta la plantilla de funcionarios necesarios, por ejemplo, para llevar la información de un consultorio a otro.En la emisión de recibos y cobro de cuentas ocurre algo similar, sostuvo. Topolansky, una de las referentes del MPP, dijo que buscará apoyo en legisladores de todos los partidos y consideró relevante abrir al mismo tiempo un debate parlamentario sobre la reducción de la jornada laboral y el beneficio de una renta básica universal."La mayor calificación incide sobre la productividad y también va a permitir la reducción de la jornada, porque la reducción de la jornada con la automatización es inevitable. Todo está concatenado. Además en paralelo hay que discutir el tema de la renta básica como lo hacen muchos países del mundo porque yo suplo una cadena por robots pero el drama que tienen las sociedades es que los robots no consumen más que un poco de aceite y alguna reparación", insistió.La reducción de la jornada laboral de ocho a seis horas, en principio para algunos sectores, fue planteada incluso por el actual presidente, Tabaré Vázquez , durante la última campaña electoral. Además, el PIT-CNT señaló en ese momento que la central obrera está dispuesta a abrir el debate sobre el tema.Acerca de la renta básica, el MPP analizó en 2012 una propuesta del diputado Alejandro Sánchez para dar un ingreso fijo a cada persona para permitirle atender las necesidades básicas sin importar su ingresos, pero la iniciativa no prosperó.Ahora el mujiquismo pretende reabrir la discusión. Consultada acerca de si se refiere a una renta básica universal o a alguna variante, Topolansky contestó que no plantea "ningún absoluto" sino que busca "instalar la discusión de modo que la sociedad la haga suya".