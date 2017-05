El sector pesquero elevó sus exportaciones

La corvina fue la especie más exportada en los primeros cuatro meses de este año.

En cifras

US$ 7,6 millones. Lo que ingresó al país por las exportaciones del sector hacia Brasil, el principal mercado.

34%. Crecieron en el volumen las exportaciones pesqueras en el primer cuatrimestre de 2017.

US$ 1.641. El precio promedio por tonelada de producto pesquero exportado.

Fuente:

Las exportaciones de productos pesqueros crecieron 31% en valor y 34% en volumen durante el primer cuatrimestre de 2017, en relación al mismo lapso del año pasado.Según datos actualizados por la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara), en el período enero-abril de este año las colocaciones al exterior generaron ingresos por US$ 26.542.000, involucrando el envío de 16.179 toneladas.En relación al precio unitario de los productos exportados en ese período, el promedio fue de US$ 1.641 por tonelada, un registro 2% por debajo del que existía en ese lapso de 2016.Los productos congelados enteros, eviscerados, cortados en HG o en postas son desde hace años el principal rubro de exportación, tanto en valor como en volumen (US$ 24.205.000 y 15.225 toneladas, respectivamente). El precio unitario se sitúa en US$ 1.590 la tonelada.En este rubro predominaron la corvina entera y el tiburón azul en trozos. Otros productos destacados fueron la merluza común HGT y el sábalo entero.Considerando el monto de las divisas obtenidas, la corvina fue la principal especie exportada durante los primeros cuatro meses del año en curso (US$ 6.421.000). Le siguen la merluza común (US$ 5.357.000); la pescadilla de calada (US$ 3.555.000); el tiburón azul (US$ 3.295.000); y el sábalo (US$ 2.303.000). Brasil –con US$ 7.672.000–; Estados Unidos –con US$ 3.103.000–; y Nigeria –con US$ 1.707.000– integran el podio de los destinos principales para las exportaciones uruguayas de pescado en el período analizado.Al país norteño le siguen Rusia, Colombia, Israel, Bangladesh, China, Benin y Gabón, completando la lista de los 10 mercados de mayor relevancia, según el análisis de la Dinara