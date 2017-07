Netflix anunció este martes que el creador de Los Simpsons, Matt Groening, se encargará de hacer una nueva comedia animada para adultos.

Disenchantment llevará a los espectadores al destruido reino medieval de Dreamland, para seguir las desgracias de la princesa Bean, su duende Elfo y su demonio personal Luci.

Disenchantment tratará sobre la vida, el amor y el sexo, y sobre cómo seguir riendo en un mundo lleno de sufrimiento e idiotas, a pesar de lo que diga la gente mayor, los magos y los imbéciles", explicó Groening en un comunicado publicado por Netflix.

Abbi Jacobson (The Lego Ninjago Movie), Nat Faxon (Sex Tape) and Eric Andre (Popstar: Never Stop Never Stopping) pondrán voz a los personajes. El estudio de animación Rough Draft, creado también por Groening y que hizo Futurama, se encargará de la producción.

Netflix ha encargado de momento 20 episodios. La mitad serán estrenados el año que viene.

Los Simpsons son la comedia de televisión más larga de la historia en Estados Unidos. A finales de año comienza la temporada 29. Los Simpsons son la comedia de televisión más larga de la historia en Estados Unidos. A finales de año comienza la temporada 29.

"El brillante trabajo de Matt Groening ha impactado a varias generaciones en todo el mundo y no podríamos estar más contentos de trabajar con el en Disenchantment", aseguró Cindy Holland, vicepresidente de contenido original.

La plataforma en streaming tiene 104 millones de abonados en 190 países.

