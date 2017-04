Embajadora de EEUU en ONU dijo que su país está dispuesto a atacar de nuevo en Siria

La embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley, amenazó este viernes con una nueva acción militar de su país en Siria, un día después de un bombardeo dispuesto por Washington contra posiciones del régimen sirio en represalia por un ataque químico imputado a Damasco.

"Estados Unidos tomó una decisión muy mesurada la noche pasada" con el ataque a una base aérea siria, explicó Haley en el Consejo de seguridad. "Estamos dispuestos a hacer más, pero esperamos que ello no sea necesario", añadió.

"Nuestro Ejército destruyó la base aérea desde la que se llevó a cabo el ataque químico de esta semana. Estábamos totalmente justificados de hacerlo", subrayó.

"Cada vez que Al Assad pasó la raya de la decencia humana, Rusia lo respaldó", dijo la diplomática.

Según Haley, "la mancha moral del régimen de (Bachar) al Asad ya no podía seguir sin respuesta" y sus "crímenes contra la humanidad ya no podían encontrarse con palabras vacías"."Era el momento de decir basta. Pero no solo decirlo. Era hora de actuar", insistió la embajadora estadounidense, que dejó claro que Al Asad "no debe usar armas químicas nunca más".Haley aseguró además que tanto Irán como Rusia tienen responsabilidad en el ataque químico del pasado martes por su defensa del régimen de Damasco.