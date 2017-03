Emergencia en Perú se agrava por propagación de enfermedades

Emergencia sanitaria

Colapso vial

Descartan desabastecimiento

Fuente:

Las muertes a causa de lluvias, inundaciones y avalanchas en Perú suman 78 desde enero –una treintena en la última semana–, según informó el martes el gobierno, mientras las zonas afectadas están amenazadas por enfermedades como la leptospirosis.De acuerdo con el último reporte oficial del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), además de los muertos, se registraban hasta ayer 101.104 damnificados –que lo perdieron todo– y 643.216 afectados –con daños parciales o menores– y más de 141 mil viviendas dañadas.El presidente Pedro Pablo Kuczynski visitó las regiones de Piura y La Libertad, muy afectadas por los 'huaicos', como se conoce en Perú a las avalanchas de piedra y lodo provenientes desde los Andes a la costa, tras las fuertes lluvias.La noche del lunes, en una entrevista con CNN, el presidente había exhortado a "trabajar todos los países en este tema del calentamiento global. Si eso sigue, lo de Perú será un preludio de lo que pasará en Miami, Nueva York, en Asia con los océanos que suben, tifones y huracanes".Por ejemplo, las inundaciones registradas en Lambayeque en los últimos días hacen que el agua estancada sea un foco infeccioso y criadero del mosquito aedes-aegypti, transmisor del dengue, chicunguña y zika.El lunes se confirmó la muerte de una mujer de 49 años, víctima de dengue El gobierno inició campañas agresivas de fumigación en los territorios afectados.Fueron fumigadas unas 250.000 viviendas de 370 distritos considerados en emergencia sanitaria en el país, según el Ministerio de Salud.Las malas condiciones de salubridad generaron además el primer brote de leptospirosis en Olmos, Lambayeque (norte), debido a la gran cantidad de agua estancada."Es una enfermedad que muchas veces se cura sola, no ocasiona muerte, pero si afectaciones directas al riñón; a los pacientes con este mal se les está brindando tratamiento con antibióticos", dijo Pedro Cruzado Puente, gerente regional de Salud.La enfermedad es transmitida a través del contacto con aguas contaminadas y la orina de roedores. "Los brigadistas están en las zonas afectadas buscando las poblaciones de ratas y coordinando con los municipios para mejorar las condiciones de salubridad!", agregó el funcionario a radio RPP.Aún abatido por las lluvias y desbordes de ríos, Perú intentaba resolver la falta de agua potable en el norte y centro de su territorio y al mismo tiempo se prepara para reconstruir vías que permita el flujo de alimentos a la capital.Unas once regiones se mantenían comunicadas de manera limitada por el colapso y destrucción de sus carreteras y puentes.Según, el Instituto Nacional de Defensa Civil, 1.909 kilómetros de carreteras resultaron destruidos por los desastres naturales. Por ejemplo, en Chiclayo, la gente arriesgaba su integridad para atravesar las riadas y continuar su vida diaria. Esta es una constante en muchas ciudades del norte del país."No hagan caso a los agitadores que dicen que hay desabastecimiento. Eso es mentira". aseguró el presidente Pedro Pablo Kuczynski, en medio de temores generados principalmente en redes sociales sobre una posible escasez de alimentos y la falta de agua."Sabemos que es una situación difícil, pero se está controlando y tenemos la esperanza de que va a pasar pronto", agregó. Por su parte el ministro de Defensa, Jorge Nieto, pidió que no se politice la ayuda ni la desgracia.La carretera Central, principal vía que conecta Lima con las regiones centroandinas del país, se encuentra parcialmente bloqueada. Por ese lugar suele llegar la comida para los 10 millones de habitantes de Lima.Esto generó que los precios de algunos productos se incrementaran el fin de semana, como el limón que pasó del equivalente a US$ 1 el kilo hasta US$ 9.En la región Tumbes (fronteriza con Ecuador) las plantaciones de arroz y otros productos agrícolas dejaron pérdidas que superan los 5 millones de soles (equivalentes a US$ 1,5 millones).Kuczynski viajó a las regiones norteñas de Piura y La Libertad con el propósito de recorrer las zonas más afectadas por las lluvias e inundaciones que golpean al país y recibir los últimos reportes del Centro de Operaciones de Emergencia Regionales.El presidente se reunió con los miembros del Centro de Operaciones de Emergencia Regional para evaluar las acciones a seguir para enfrentar la emergencia.El gobernante fue acompañado por los ministros de Economía, Alfredo Thorne; de Producción, Bruno Giuffra; de Educación, Marilú Martens; y de Desarrollo e Inclusión Social, Cayetana Aljovín.Un comunicado oficial señaló que el presidente llegó en primer lugar a Trujillo, donde las inundaciones afectaron hasta el centro histórico, y realizó un sobrevuelo por la zona del puente Virú, destruido por el incremento del caudal del río del mismo nombre.