En el FA proponen un nuevo ministerio y reclaman por la ley de medios

Los temas fueron planteados el lunes en una reunión que la bancada de legisladores oficialista mantuvo con el prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, y el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, dijeron a El Observador participantes de ese encuentro.

Ministerio de Cultura

Carámbula sostuvo que la nueva cartera no implicará aumento del gasto e insistió con que la conformación está planteada para el período 2020-2025.

Ley sin reglamentar

La reglamentación había quedado en suspenso en su momento por la presentación de recursos de iconstitucionalidad.

Delitos contra el ambiente

El subsecretario de Vivienda y Medio Ambiente, Jorge Rucks, dijo a El Observador que "el interés está orientado a delitos graves y no para la cotidianeidad".

Aunque la primera Rendición de Cuentas en que el Frente Amplio carecerá de mayoría parlamentaria en Diputados se roba la atención del sistema político al inicio del año, en el oficialismo también trabajan en definir la agenda de las otras prioridades parlamentarias para el 2017.Entre los proyectos de ley previstos para este año en la izquierda impulsan la creación de un Ministerio de Cultura desde 2020, una actualización normativa sobre "delitos contra el ambiente" que contempla sanciones de cárcel para los infractores y el avance en la discusión del Código Penal , que incluirá el femicidio como agravante del delito de homicidio.Además legisladores oficialistas también reclaman al Poder Ejecutivo la reglamentación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual votada en 2014, conocida como ley de medios.El oficialismo definió allí que una comisión integrada por legisladores y representantes del Poder Ejecutivo resolverá en el corto plazo la agenda de prioridades parlamentarias entre 23 proyectos que están en consideración.El diputado de Asamblea Uruguay, Luis Gallo, dijo a El Observador que la idea es darle prioridad a los textos que terminaron el año pasado con media sanción de alguna de las dos cámaras y luego ordenar el resto en función de las prioridades políticas.Entre esos proyectos figuran la inclusión de personas con discapacidad en el ámbito privado y el pago extra por nocturnidad, y también el de la Caja Militar, informó a El Observador el senador de la Lista 1001, Marcos Carámbula.La creación de un Ministerio de Cultura que en los hechos dividiría en dos el Ministerio de Educación y Cultura formará parte de un proyecto de Ley Nacional de Cultura impulsado por Carámbula.Un primer borrador de la iniciativa fue presentado a la ministra del área, María Julia Muñoz. "Hay compromiso de la ministra de mandar este proyecto para su consideración en el correr de este año", afirmó Carámbula."Se plantea conjugar todo lo legislado, generar el Ministerio de Cultura y formar un sistema de cultura con una visión de carácter nacional para instalar el derecho de acceso a la cultura", dijo quien este año presidirá la Comisión de Educación y Cultura del Senado."La infraestructura está; no es ampliar lo actual. Siempre surge la objeción de generar más ministerios. De hecho la dirección de Cultura tiene autonomía hoy pero sería darle rango de Ministerio", respondió al ser consultado por la eventual secretaría de Estado.La idea es presentar la iniciativa en la segunda mitad del año ya que primero se volverá a impulsar la conformación de la Universidad de la Educación, una iniciativa que busca darle nivel universitario a la formación docente El proyecto, que quedó frustrada en el período anterior y necesita mayorías especiales, ya fue señalado como prioritario.Fuentes del Frente Amplio dijeron a El Observador que en la reunión del lunes fue planteada la inquietud por el dinero necesario para la implementación total de la de la denominada ley de medios, que requiere entre otros requisitos de la creación de un organismo de contralor. En tanto, los informantes señalaron que la senadora de Casa Grande, Constanza Moreira , es una de las que insiste a la interna con la reglamentación de la norma. El Observador intentó ayer sin éxito comunicarse con la legisladora.El diputado de Asamblea Uruguay, Carlos Varela, que en la legislatura anterior fue uno de los impulsores de la normativa, manifestó a El Observador la inquietud de "algunos legisladores"."Hay un particular interés de algunos legisladores de que rápidamente, aquellos artículos que requieran reglamentación, efectivamente esa reglamentación esté vigente porque la ley fue aprobada hace mucho tiempo", dijo.Varela presentará en el corto plazo un texto interpretativo del pasaje de la ley de medios que trata sobre la transmisión en televisión abierta de los partidos de seleccionados nacionales. Hará referencia a partidos oficiales sin importar la categoría del seleccionado "para que queda clara la intención de los legisladores con relación al tema"."Todos aquellos partidos clasificatorios de Uruguay tanto a nivel de fútbol como básquetbol de campeonatos organizados oficialmente deben ser transmitidos por televisión abierta", dijo.En materia ambiental el gobierno remitió al Parlamento un proyecto de ley que incorpora al código penal la figura de "delito contra el ambiente". "Hasta la fecha no se previeron en nuestro ordenamiento jurídico figuras delictuales cuyo bien jurídico protegido fuera del ambiente, con la única y especial excepción del delito de introducción de desechos peligrosos", señala la exposición de motivos del texto.El articulado establece penas de seis meses de prisión hasta ocho años de penitenciaría por contaminación de aguas, suelos y por emisión de sustancias tóxicas. El proyecto también mantiene la pena de hasta 12 años de penitenciaría para "el que introdujere en cualquier forma o bajo cualquier régimen desechos peligrosos en zonas de jurisdicción nacional".