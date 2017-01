"En esta etapa de Illya Kuryaki los frutos se sienten"

Los recomendados de Illya Kuryaki

El nuevo año trae buenos augurios para los líderes de Illya Kuryaki &The Valderramas, Dante Spinetta y Emmanuel Horvilleur. El dúo argentino tuvo la cosecha más fructífera de su último disco, L.H.O.N. (La humanidad o nosotros), con dos premios Latin Grammy y la nominación al Mejor álbum de rock latino urbano o alternativo en el rubro internacional de ese galardón, cuya ceremonia será el próximo febrero.





Es el octavo trabajo discográfico de la banda y la obra que reafirmó una segunda fase de consagración para los músicos, quienes retomaron el grupo en 2011 con la publicación de su álbum Chances, diez años después de su separación y de concentrarse en sus respectivos proyectos solistas.





Ahora, la banda prepara una nueva gira en Europa que incluye destinos como Ámsterdam, Barcelona , Berlín, Madrid y París, además de destinos en Estados Unidos como Chicago y Nueva York.





Previo a su primera presentación de 2017, realizada ayer en el complejo Ovo Nightclub del hotel Conrad, y durante el cumpleaños número 41 de Horvilleur, los músicos conversaron con El Observador sobre su trabajo en L.H.O.N. y el presente de Illya Kuryaki &The Valderramas.

¿Cómo reciben reconocimientos como las nominaciones a los Grammys y los premios ya obtenidos?

Emmanuel Horvilleur: Son un flash, ¿no? Estar ahí, ir todos esos días a Las Vegas, mezclarse con un montón de artistas de América. Es muy loco, corre una energía única. Esta vez estuvimos nominados a dos premios y ganamos los dos. Fue para nosotros una sorpresa muy grossa y obviamente que levantó lo que significa este disco (L.H.O.N.) Pasó a tener un foco más grande con estas premiaciones y estamos muy contentos. En esta nueva etapa de Illya Kuryaki los frutos se sienten.





En L.H.O.N. ustedes decidieron mantener algunos elementos analógicos al trabajar, por ejemplo, grabando en cinta magnética de audio. ¿Por qué?





Dante Spinetta: Por cómo suena. Diferente, más orgánico. Estábamos inspirados en una era de la música de grabaciones analógicas y teniendo el estudio a disposición con cinta nos trajimos unas vírgenes de Nueva York que pesan una tonelada. Grabamos directo en ellas y luego lo mezclamos de forma digital. Es la manera en la que arrancamos. En los noventa grabamos así, no era algo nuevo. Permite menos manipulación de las tomas, no hay edit. Como productores queríamos ese flow. Si hay algo que está movidito pero que tiene onda está bueno, no tenés que estar corrigiendo todo.





The Warriors, un clásico de culto de la década de 1980, fue una influencia del disco. ¿Creen que la nostalgia tiene de por sí un atractivo magnético en el público?

EH: No sé si en ese caso es un uso de la nostalgia. Son fuerzas que están ahí y van más allá del tiempo. Creo que Warriors es una película que aún hoy uno la ve y es moderna dentro de ese rasgo retro que tiene. Está basada en algo que se revisó bastante en este tiempo que es el nacimiento del hip hop. Es la historia de las pandillas que se crearon en el Bronx. Parte del barrio lo tiraron abajo para hacer una autopista a fines en los sesenta y ahí se crearon un montón de pandillas que hacían música. Ahora se investigó más y salieron a la luz un montón de cosas que siempre las sentimos y que tienen que ver con nuestra historia musical. Arrancamos de la mano de todas esas influencias.





DS: Ahí la influencia latina es grande. Nos tocó a muchos en Latinoamérica ser parte de esa revolución, cada uno en su país, a su manera y años después. La película trajo una estética increíble y el video de Coolo está basado en la película. Siempre fue parte de la génesis del grupo.





El año pasado en Buenos Aires tocaron nuevamente y por completo su álbum Chaco (1995) en el Festival Emergente. ¿Cómo fue esa experiencia?





EH: Fue loco visitar un disco que nunca habíamos tocado en su orden y de esa manera. Ya tenemos un repertorio de muchos discos que no te permite aburrirte y sí recorrer varios terrenos musicales. No solo el rap y el funk, el lado más salvaje de "Kuryaki", sino también nuestras canciones lentas.





Desde su regreso con Chances, ¿dirían que su presencia escénica ha cambiado?

DS: Va mutando. El escenario siempre fue un lugar importante. Es la plataforma de despegue de la nave. Tiene que tener que ver con nosotros.





¿Continúan con sus carreras solistas?





EH: Estamos en "Kuryaki" pero uno siempre sigue haciendo canciones. Está la posibilidad de volver a nuestros discos solistas y luego a la banda. La puerta está abierta a lo que sea.





Ellos recomiendan





Awaken my love!

Dante Spinetta recomienda este disco, el más reciente del rapero estadounidense Childish Gambino.





Más discos

Horvilleur recomienda 24k magic, de Bruno Mars; Yes Lawd!, de Anderson Paak y A seat at the table, de Solange.





Who I Am

Horvilleur destaca también la autobiografía de Pete Townshend, guitarrista de la banda inglesa The Who.

