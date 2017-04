"Entrar con nuestros productos al mercado uruguayo ha sido complejo"

Fuente:

Desde el 27 de marzo, el chileno Charles Masri (41) es el nuevo gerente general de la Compañía Cervecerías Unidas ( CCU ) Uruguay, empresa que adquirió a Milotur (Nativa y Nix) en setiembre de 2012. Luego de haber trabajado en varias áreas dentro de CCU en Chile , principalmente vinculadas al sector comercial, asumió el desafío de tomar el mando de la empresa en Uruguay y suceder a Stephen Koljatic.En las tres semanas que pasaron desde que asumió el cargo, Masri se encontró una compañía "moderna", en cuanto a su planta de elaboración ubicada en Pan de Azúcar, además del traslado de sus oficinas desde los accesos a Montevideo hasta el barrio Pocitos, tercerizando el depósito y la logística.El objetivo trazado por el ejecutivo es buscar que la compañía pueda innovar, a través de nuevos productos y sabores, e impulsar a la marca Watt's, que "tiene potencial para seguir creciendo".CCU adquirió Minotur en el año 2012, y en estos cinco años, el gran foco han sido las inversiones. Una de ellas fue la renovación de la planta en Pan de Azúcar, que es muy moderna, e implicó una fuerte actualización tecnológica.Y también pasar de una compañía que estaba vendiendo las marcas Nix y Nativa, y ahora ya está presente en cinco categorías, sumando las aguas saborizadas, los néctares y las cervezas.Son los grandes cambios que se han visto desde el comienzo de CCU en Uruguay hasta ahora.Es una compañía que está en una posición competitiva bastante interesante, dado que tenemos una planta moderna, con todo para crecer, y un muy buen equipo de trabajo desde el punto de vista comercial y operativo.Veo un futuro bastante alentador para lo que se viene en los próximos años.Hay pocos actores por el tamaño mismo y por lo tanto también es altamente competitivo.Entrar con nuestros productos ha sido complejo, pero de alguna forma me he encontrado con un consumidor bastante propenso y abierto a nuevos productos.Está buscando productos innovadores y saludables. Hay una tendencia en la búsqueda de una mejor calidad en las categorías. Eso se da por dos cosas: el ingreso per cápita que ha ido creciendo en el tiempo, y también, que los uruguayos han ido adquiriendo nuevas tendencias de consumo . Este hecho se ha visto también en otros países de Sudamérica.La innovación viene por distintos lados, por los productos nuevos, los empaques, los sabores. Tenemos una tremenda oportunidad de crecimiento, tanto en las bebidas Nix como en las aguas Nativa, que tienen una buena percepción entre los uruguayos, siendo el producto de CCU con mayor participación.Hay muchas categorías de analcohólicos que están en desarrollo, y por ahí viene el crecimiento de la compañía. Es importante destacar qué pasa con el mercado de las cervezas. Hace cuatro años que estamos en este mercado. Si bien el consumo de cervezas es bajo en comparación con otros países, ya que en Uruguay el consumo per cápita es de 30 litros (al año), en el último tiempo ha crecido, y lo que más crecen son las marcas importadas y las cervezas artesanales, justamente en donde nosotros participamos, que es el segmento premium.Uno de los mayores éxitos de la compañía en Uruguay han sido los jugos Watt's. Ha tenido muy buena recepción; en los últimos meses ha tenido una participación de cerca del 7%, siendo que en el mercado de los jugos y néctares hay muchos actores, a diferencia del de cervezas y aguas.Nuestra proyección con Watt's es lanzar nuevos productos en el corto y mediano plazo, y sabores innovadores para los próximos meses.Es una experiencia nueva, ya que nunca había trabajado afuera de Chile. Uruguay me parece súper atractivo. Es un país que está con una economía sana, el ingreso per cápita viene en constante crecimiento, Montevideo es catalogada como una de las ciudades con mejor calidad de vida. El desafío está en conocer bien al público uruguayo, y lograr dinamizar el mercado.Principalmente por una recuperación de nuestra participación en el mercado de las cervezas, que nos ayudó en los ingresos.