Esmoris: "No hay lugar para lo que yo hago, y lo acepto"

Esmoris se presentará el próximo sábado 6 de mayo en el Teatro Comedia (Canelones 2150) con Sobrewater, una obra que explora aquellas cosas "de las que no se hablan". Y ¿qué es eso de lo que no se habla?

"Este espectáculo no aborda para nada la realidad, no es un espectáculo de humor sobre ella, que es de lo que se habla generalmente. Se habla de lo que puede haber detrás de eso que se habla. Lo que intento es hurgar en ese bichito que es el ser humano, en su condición y de lo absurdo que somos. Siempre en clave de humor", explicó Esmoris a El Observador.

Sobrewater hace referencia al aparato sanitario que se utiliza para elevar la altura del inodoro, algo que Esmoris tuvo que usar luego de su operación. La "nueva percepción" que le dio este instrumento le ayudó a pensar, desde la intimidad del baño, en la existencia del humor sin importar el escenario que se plantee. Según dijo, le ayudó a "elevar la mirada, a ver un poco más allá de lo que uno está inmerso".

Esmoris participó recientemente como invitado en la obra El Crédito junto a Franklin Rodríguez en el Teatro del Notariado. Sin embargo, asegura que no tiene lugar en los teatros de Montevideo porque ni él los busca ni ellos lo buscan a él. Sin embargo, anteriormente a ese espectáculo, su presencia había sido bastante escasa en los últimos años.