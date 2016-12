Evalúan aumentar tarifas de estacionamientos en otras zonas

"Tenemos que estudiar el problema de estacionamiento como una globalidad en la ciudad. Hoy es un problema estacionar no solamente en el Centro, en muchos lugares", dijo en conferencia de prensa el director de Movilidad de la intendencia, Pablo Inthamoussu.





El directivo expresó que "si bien existen otras posibilidades", el aumento de los estacionamientos tarifados "no se descarta", como tampoco "empezar a estudiar otros lugares de la ciudad donde se han generado los mismos problemas de espacio físico para el estacionamiento". De igual modo, Inthamoussu no quiso adelantar cuáles son esas zonas para no generar expectativas.





Tarifa progresiva La intendencia resolvió que a partir del 1° de enero los estacionamientos tarifados del Centro, Ciudad Vieja y Cordón aumenten de $28 a $25 por hora, de lunes a viernes entre las 10.00 y 18.00. Asimismo en 2017 no se podrá comprar media hora de estacionamiento y se suprimirá el abono mensual. En tanto el abono residencial y los libres estacionamientos para prensa se mantendrán sin cambios. Durante la conferencia, Inthamoussu aseguró que la tarifa será progresiva pero que la escala de precios todavía está siendo estudiada. Los costos que están en estudio son: $35 por hora (entre la 1era y 2da hora de estacionamiento), $70 por hora (entre la 3era y 4ta), $140 por hora (entre la 5ta y 6ta), $280 por hora (entre la 7ma y 8va). "Lo que vamos a hacer es revisar esa escala porque al ser aritmética puede haber quedado, sobre todo el ultimo escalón, capaz un poco despegado", dijo. Consultado por El Observador sobre cuánto se piensa descongestionar la zona con esta medida, Inthamoussu dijo que un grupo de trabajo se encuentra haciendo relevamientos de campo para conocer en detalle la situación. La información que se genere a partir de estos estudios será tomada en cuenta para "ajustar" la escala de tarifas, agregó. "Lo vamos a revisar, no tenemos ningún problema, pero sí confirmar que la dirección de la política es esa, es restringir y desestimular que las personas vengan al microcentro de la ciudad en su vehículo particular", sostuvo en conferencia. La medida de la intendencia también determinó que durante los Día del Centro el estacionamiento será gratuito solo las primeras dos horas, y no durante toda la jornada como es actualmente. Sobre esto, Inthamoussu dijo que es necesario administrar el espacio público con el que se cuenta para brindar estacionamientos. En ese sentido, dijo que el acuerdo que la comuna mantiene con el Grupo Centro, asociación que agrupa a los comercios de la zona, no cumple con el objetivo de rotación. "Las personas vienen y estacionan todo el día y el que viene a hacer una compra, que es el objetivo de la promoción, no logra encontrar un lugar", dijo. "Tarifazo" La nueva medida de la intendencia despertó las críticas de la oposición que de inmediato caracterizaron el aumento de un "tarifazo". "Es un tarifazo que busca recaudar. Si la idea fuera mayor rotación nunca hubieras eliminado la media hora", dijo a El Observador el edil del Partido Nacional. Javier Barrios, quien recalcó que "llama la atención que un aumento tan fuerte sea en zonas donde se van a licitar estacionamientos privados". De manera similar opinó el edil del sector Novick, Marcos Laens, quien aseguró que "hay claramente ansias recaudatorias por parte del Intendente" en las medidas anunciadas. Sobre esto, el director de Movilidad dijo que la política de estacionamiento tarifado se extiende desde la década del 80 y su objetivo no es la recaudación sino "penalizar la permanencia de vehículos en la vía pública" y favorecer la rotación. En ese sentido, dijo que la recaudación de estacionamiento tarifado representa el 0.7% del presupuesto municipal; por lo que, opinó, "es insignificante la recaudación que tiene la intendencia por este concepto".

