Exonerarán la contribución inmobiliaria al Salvo para restaurar su fachada

."Hoy el edificio paga 1,8 millones de pesos de contribución inmobiliaria por año y esta exoneración se extenderá por cuatro años", indicó Andrade.





Cúpula iluminada

En julio de 2015, la fachada sufrió desprendimientos: un trozo de su mampostería cayó sobre un auto. Andrade indicó que después de esa fecha hubo otros desprendimientos debido a las vibraciones producidas por el desfile del Carnaval por la avenida 18 de Julio y algunas manifestaciones.El edificio comenzó a construirse "en 1923 en el predio que ocupaba el café y confitería 'La Giralda' donde se tocó por primera vez el tangode Gerardo Matos Rodríguez", indica la resolución por la cual la Comisión del Patrimonio, dependiente del Gobierno, lo declara Monumento Histórico Nacional en 1996.El Salvo se inauguró en 1928, pero su obra culminó en 1930; en su época fue el edificio más alto del mundo construido en estructura de hormigón armado. Fue edificado por iniciativa de los hermanos empresarios Ángel, José y Lorenzo Salvo y diseñado por el arquitecto italiano Mario Palanti.Como el Palacio Salvo no recibe financiamiento estatal, la Comisión Administradora precisaba de la exoneración tributaria para efectuar las obras debido a que con los gastos comunes que pagan sus habitantes (entre 3.000 y 9.000 pesos) no les alcanza, indicó Andrade.Tampoco es suficiente lo que obtienen por las visitas guiadas: entre diciembre y marzo pasado visitaron el Salvo 3 mil turistas que pagaron un ticket de entre 100 y 200 pesos.El 27 de este abril, mientras tanto, será inaugurada una intervención lumínica en la cúpula del edificio a las 19.30. Hoy en la punta del edificio no hay nada; "la cúpula del Salvo nunca existió y si existió fue por poco tiempo y no hay registros", indicó Andrade.En 2015, la Comisión Administradora fue a Buenos Aires a hablar con el arquitecto argentino Fernando Carral, quien restauró el faro que corona el Palacio Barolo de esa ciudad, para que hiciera lo mismo con el Salvo; el edificio de Montevideo es "mellizo" del de la capital argentina y fue construido por el mismo arquitecto.Finalmente ese proyecto no se concretó porque no se encontró información de la cúpula original, pero surgió la iniciativa "Gran Salvo", que será "un remate lumínico no un faro", dijo Andrade.