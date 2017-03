Experto alertó por errores en política habitacional del gobierno

"Los alquileres están bajando y (se) están haciendo cosas para que disminuya la oferta y vuelvan a subir", dijo Julio Villamide.

La actualidad del mercado habitacional y la incertidumbre que plantean las modificaciones que el gobierno proyecta introducir al régimen de Vivienda de Interés Social (VIS) fueron el eje de la conferencia dictada ayer por el consultor inmobiliario Julio Villamide.En la presentación organizada por la Asociación de Promotores Privados de la Construcción (Appcu), Villamide se refirió a la limitación de los beneficios fiscales para las VIS que se vuelquen al mercado de arrendamiento.La nueva normativa prevé que próximamente los inversores que adquieran las viviendas podrán exonerar el 100% de IRPF e IRAE siempre que los precios no superen los topes que determinará el Ministerio de Vivienda en conformidad con el Ministerio de Economía. Cuando se supere ese límite, el beneficio se reduce a 40% de las rentas generadas.Hoy buena parte de las unidades son adquiridas por inversores para luego alquilarlas. Se entiende que con el arrendamiento topeado se va a desincentivar la inversión en unidades para ese fin. Según el experto, se trata de una "medida absurda" que terminará impulsando al alza los precios de los arrendamientos.Por otro lado, dijo que lo máximo a lo que puede aspirar el Poder Ejecutivo es a bajar los alquileres 6,3%. "Si los bajan más de esto al inversor le conviene más alquilar a valores de mercado y perder el 60% de exoneración por no ajustarse a los topes", afirmó. "La sola mención de los topes ya retrajo inversiones, por lo que esta medida representará un daño grave a cambio de un beneficio prácticamente inexistente. Me da la sensación de que en estas últimas semanas y en el medio de la Rendición de Cuentas, (Danilo) Astori y su equipo tiraron la toalla", apuntó.En otro fragmento de su exposición, Villamide se refirió a los resultados positivos que a su entender tiene la ley de VIS. A modo de ejemplo, dijo que ha sido "muy buena" para el Estado. Explicó que cuando el Estado enfrenta la regularización de una vivienda informal el costo "es muy superior" a la renuncia fiscal que hace para una vivienda promovida por el régimen de VIS."No es que las viviendas promovidas vayan a sustituir viviendas en asentamientos irregulares, pero hay un efecto dominó. Es decir, cuando alguien que alquila se muda a una vivienda promovida en el Centro, la que estaba antes en La Blanqueada queda libre y la ocupa alguien que quizá se viene de la Unión o Maroñas. Y muy probablemente cuando ya nos acercamos a la frontera de los asentamientos irregulares, la vivienda que queda libre en la Unión podría servir para alojar gente que hoy tiene la capacidad de pagar un alquiler y no quiere vivir en una zona inundable o con las carencias que una familia tiene en un asentamiento irregular", señaló.Por otro lado, destacó que entre julio de 2014 y diciembre de 2016 la cantidad de VIS terminadas alcanzó las 1.830 unidades. Esa cifra supera a la suma de todas las viviendas terminadas bajo otras modalidades normativas."En ese contexto donde su peso relativo está subiendo, el gobierno no deja de ponerle palos en la rueda a la ley 18.795 y las condiciones para desarrollar proyectos son cada vez más difíciles", criticó.Entre ellas, mencionó el mantenimiento de topes en los precios de comercialización. Si bien las autoridades anunciaron intención de reducirlo al 10% de las unidades, el precio máximo para esas viviendas estaría por debajo de los costos de construcción . Como consecuencia, los promotores trasladarán la diferencia al precio del resto de las unidades para sostener la rentabilidad, según coinciden empresarios del sector."La inversión inmobiliaria, particularmente en Montevideo, compite con otras opciones de inversión. Si el gobierno persiste en sus errores en política habitacional es muy probable que llegue a 2019 con alquileres en alza y un nuevo crecimiento de los asentamientos irregulares", alertó.