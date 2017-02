Expoactiva renueva su utilidad para el productor

Durante la XXII Expoactiva Nacional se conmemorarán los 125 años de la ARS.

Más allá de buenos o malos momentos en cada uno de los rubros "la Expoactiva siempre es un lugar útil para el productor, porque aporta innovaciones tecnológicas, oportunidades de negocios por maquinaria, servicios o productos y charlas técnicas que ayudan a hacer mejor las cosas", dijo Ignacio Riet, agrónomo, directivo de la Asociación Rural de Soriano (ARS) e integrante del equipo organizador.La 22a edición de esta muestra de tecnología en funcionamiento se hará del 15 al 18 de marzo. La primera se realizó en 1992 con el propósito generar un ámbito beneficioso para las empresas y los productores y, de paso, celebrar los 100 años de la institución organizadora, la ARS. Lejos estuvieron los directivos que la crearon de imaginar que la muestra 25 años después tendría la magnitud que cobró: 300 expositores con 750 marcas, 20 mil visitantes en cuatro jornadas, 100 equipos en el área de demostración activa, decenas de charlas y reuniones de alto valor, como el congreso nacional de intendentes, el estreno de la cosecha de verano, la reunión ampliada de directivos de la Federación Rural y, desde este año, una ronda internacional de negocios para el sector agrícola.Todo eso, además, este año se concreta en el marco de los 125 años de la fundación de la ARS."Estamos en un momento muy lindo, esta ha sido desde siempre una institución de vanguardia, innovadora y la Expoactiva es un ejemplo", reflexionó Riet, quien recibió a El Observador Agropecuario en el predio de exposiciones –establecimiento El Túnel, km 255 de la ruta 2, en el paraje Bizcocho–, donde se acondicionaban los diferentes espacios."El clima ha acompañado, está todo en buenas condiciones en el predio y el precio de algunos comodities ha mejorado, por lo cual llegamos en una situación distinta a la exposición en relación a lo que nos sucedía a esta altura del año pasado. Esperamos que aquello haya sido un pozo, que se siga mejorando para beneficio de los expositores, productores y para toda la sociedad", remarcó."Hay más gente joven que se ha incorporado, en la institución y en la exposición, algo que no es fácil porque los anteriores directivos han hecho muchas cosas muy positivas. Es un desafío seguir innovando, hacer que la exposición mantenga su atractivo con nuevas propuestas en un ámbito que se creó precisamente para reunir a todas las novedades que surgen"."No queremos ser solo un nexo entre expositores y productores, apostamos a tecnologías que a veces no tienen valor económico, que son formas de actuar, de proceder, para que podamos ser más eficientes", señaló. Un ejemplo son las tecnologías demostrativas de manejos de animales, pasturas o cultivos que se han exhibido.Cada vez que se presenta la Expoactiva se lo hace de la mano de algún mensaje y este año el mismo es "apostando al futuro", en el marco de los 125 años de la ARS. Riet dijo que "justamente, empezamos con la organización a mediados del año pasado, en un momento distinto, muy adverso (los precios por el suelo, los costos exigentes como siempre y con un otoño muy lluvioso que provocó severos daños en los cultivos), y en ese momento pensamos en positivo, que había que apostar como siempre, mirando a largo plazo porque se podía mejorar y eso ha ido pasando"."Estamos en lo agronómico y tenemos claro que el productor siempre avanza, no baja los brazos porque debe seguir, no se puede quedar en la realidad de una zafra y apuesta, en la compra de insumos, en la siembra, en la compra de animales y en la Expoactiva nos sentimos parte de esa actitud de apostar al futuro", comentó."Todos en el equipo tenemos el orgullo de pertenecer a una gremial que hace mucho por el agro, que aporta cosas a sus socios, pero también a todos los productores del país", dijo Riet.